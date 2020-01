Groupe Psa Italia chiude il 2019 in crescita 

Buone notizie per Groupe Psa Italia, che chiude il 2019 in crescita. Nei dodici mesi, ha immatricolato in Italia 335.262 vetture e veicoli commerciali dei marchi Citroën, DS Automobiles, Opel e Peugeot. È stata toccata una quota di mercato del 15,9%, in salita di 0,5 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2018. La fetta di mercato equivale al secondo posto tra i Gruppi automobilistici in Italia.

Groupe Psa Italia: il trend dei marchi

I risultati da inizio 2019 evidenziano come tutti i brand di Groupe PSA abbiano registrato una quota di mercato in crescita. L’immatricolato complessivo del Gruppo aumenta del 3,5%: superiore al +0,5% registrato dal mercato. Per i veicoli commerciali, 37.730 immatricolazioni dall’inizio del 2019, pari a una fetta del 20,2%, in crescita di 1,1 punti percentuali.

In attesa del matrimonio FCA-PSA

Ricordiamo che, a metà dicembre 2019, Fiat Chrysler Automobiles e Groupe PSA hanno firmato un Combination Agreement vincolante. Prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business. Obiettivo: creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. E il 3° in base al fatturato. La società risultante dalla fusione avrà vendite annuali pari a 8,7 milioni di veicoli, con ricavi di quasi 170 miliardi di euro, un utile operativo corrente di oltre 11 miliardi di euro e un margine operativo del 6,6%, sulla base dell’aggregazione dei risultati del 2018.