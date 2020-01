Dodge Challenger SRT Hellcat: un esemplare trasformato in una Charger del 1969 verrà offerto all’asta

La Dodge Challenger SRT Hellcat che vi proponiamo in questo articolo è probabilmente l’esemplare più vicino e soprattutto reale ad una interpretazione moderna della classica Charger del 1969. Questa Challenger ampiamente modificata è stata realizzata da Six12 Auto Worx.

L’esemplare in questione è il secondo dei soli 10 che riceveranno quest’anno la conversione e verrà proposto all’asta da Mecum Auctions l’11 gennaio durante l’evento Kissimmee.

Dodge Challenger SRT Hellcat: all’asta uno speciale esemplare convertito in Charger del ’69

Six12 Auto Worx ha letteralmente rimosso la carrozzeria originale da una nuovissima Challenger SRT Hellcat e ha applicato una skin personalizzata della Charger per creare un veicolo dedicato a tutti coloro che amano il look classico senza però rinunciare alle caratteristiche moderne.

Come potete ben immaginare, la creazione di un corpo della Charger per la moderna Challenger è stata piuttosto lunga e complessa in quanto il team ha dovuto estendere il design classico sulla nuova auto facendolo sembrare una Charger.

Six12 Auto Worx ha effettuato diverse modifiche necessarie per farla sembrare una vera versione moderna della famosissima muscle car degli anni ‘60. La scocca di questa particolare Dodge Challenger SRT Hellcat è rifinita nella colorazione Plum Candy Purple Glassier, lasciando scoperta comunque la trama del carbonio. Presenti anche dei nuovi cerchi Forgeline.

Secondo quanto dichiarato dal produttore, il corpo in carbonio sarebbe più leggero di circa 136 kg rispetto a quello in acciaio della Challenger Hellcat originale. Sotto la nuova skin, tutto resta di serie.

Ciò significa che troviamo ancora il potente motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa una potenza di 717 CV. Anche l’abitacolo è rimasto praticamente identico con il moderno sistema di infotainment e una completa insonorizzazione.