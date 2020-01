Dodge Challenger supera la Chevrolet Camaro nelle vendite nel 2019

Il restyling e l’introduzione di una variante più economica non sono stati sufficienti per far aumentare le vendite della Chevrolet Camaro negli Stati Uniti visto che il 2019 si è chiuso con una diminuzione del 5,3%.

In particolare, la muscle car di Chevy ha chiuso lo scorso anno con 48.265 esemplari immatricolati rispetto alle 50.963 unità del 2018. C’è da considerare, però, che la Camaro 2020 è stata commercializzata in autunno e pare abbia contribuito ad incrementare le vendite del 3% nel quarto trimestre.

Dodge Challenger: oltre 60.000 esemplari venduti in tutto il 2019

Anche la Ford Mustang ha registrato una diminuzione delle vendite del 4,4% rispetto al 2018. Questo si traduce in vendite pari a 72.489 esemplari durante l’intero anno appena concluso. Da notare, però, che la Shelby GT500 2020 ha contribuito ad aumentare le immatricolazioni della GT350/GT500 del 35,2% nel quarto trimestre.

Arrivando alla muscle car che ci interessa di più, la Dodge Challenger, il brand di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha registrato una flessione del 9% a 60.997 esemplari venduti in tutto il 2019.

Anche se si tratta di un calo abbastanza importante, la Dodge Challenger è riuscita comunque a superare la Camaro ed è un risultato piuttosto interessante per una vettura immessa sul mercato 10 anni fa e che negli ultimi anni ha ricevuto soltanto dei piccoli aggiornamenti.

A differenza della Camaro (che è stata riprogettata da zero nel 2016) e della Ford Mustang (anch’essa riprogettata da zero nel 2015), la muscle car di Dodge attuale è in commercio dal 2009. Come fatto notare da un noto sito Internet, addirittura la Challenger è riuscita a portarsi a casa il doppio delle vendite rispetto a quando è stata presentata per la prima volta.

Non si sa al momento se il calo delle vendite proseguirà anche quest’anno ma sappiamo che FCA sta lavorando attivamente per portare sul mercato la nuova generazione entro la fine del 2022. Oltre a questo, le recenti indiscrezioni hanno rivelato che la nuova muscle car sarà elettrificata. Ciò significa che accanto al potente motore Hemi V8 sovralimentato troveremo un sistema ibrido (molto probabilmente mild-hybrid).

Al momento non abbiamo informazioni sulle caratteristiche della Dodge Challenger 2023 ma Tim Kuniskis, Head of Passenger Cars di FCA Nord America, ha lasciato intendere che la nuova generazione disporrà di un assale anteriore elettrico per aggiungere alla vettura la trazione integrale e delle prestazioni in più.