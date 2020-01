Dodge Challenger: l’attuale generazione potrebbe durare fino al 2022

L’attuale Dodge Challenger è in produzione dal model year 2008. Ciò significa che ha circa 12 anni. Nel corso degli ultimi anni, la casa automobilistica americana ha aggiornato costantemente la potente muscle car con nuovi propulsori e nuove sospensioni. Tuttavia, molti fan di Dodge muoiono dalla voglia di sapere quando la nuova generazione arriverà nelle concessionarie.

Secondo alcune fonti di Mopar Insiders, presenti all’interno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), la Challenger corrente potrebbe rimanere fino al model year 2023. Oltre a questo, le fonti affermano che i product manager del marchio americano osserveranno la produzione dell’attuale model year assieme al modello di prossima generazione per alcuni mesi nello stabilimento di Brampton, nell’Ontario.

Dodge Challenger: la nuova generazione potrebbe essere presentata nel 2023

Per molti, questa non è una grande sorpresa visto che FCA ha fatto cose simili già in passato con veicoli popolari come la Wrangler (JK) e il Ram 1500 Classic che viene ancora proposto. Oltre a questo, entro la fine dell’anno corrente, il brand di Fiat Chrysler dovrebbe portare sul mercato la tanto chiacchierata Challenger ACR.

Non c’è dubbio, dunque, che il team di ingegneri di Dodge abbia ancora molto da fare con l’attuale piattaforma LA. Negli ultimi anni, la casa automobilistica ha dimostrato di portare sul mercato bolidi come la Challenger SRT Demon 2018 o la Challenger Drag Pack 2020, quindi ci aspettiamo grandi cose per il futuro delle muscle car americane.

Nonostante gli anni alle spalle, la vettura continua a primeggiare nel settore delle muscle car. Basti pensare che lo scorso anno sono stati venduti 63.038 esemplari negli Stati Uniti e in Canada. In conclusione, secondo quanto rivelato dalle ultime indiscrezioni, le prossime generazioni delle Dodge Challenger e Charger usciranno dalla linea di produzione dello stabilimento di Brampton nel quarto trimestre del 2022.