Jeep Compass diesel AT sarà lanciato questo mese in India

Arrivata in India a luglio del 2017, la Jeep Compass ha ricevuto soltanto un piccolo upgrade a giugno 2019 con la variante Trailhawk orientata all’off-road dotata di un cambio automatico e di un motore diesel. Tuttavia, il prezzo di partenza (26.80 lakh – circa 33.623 euro), rendono questo modello fuori dalla portata di molte persone.

Per soddisfare i clienti che desiderano guidare una Compass con propulsore diesel e trasmissione automatica senza però spendere una cifra esorbitante, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) offrirà proprio una variante del genere in India a partire da questo mese.

Jeep Compass: una versione con motore diesel e cambio automatico arriverà nel mercato indiano entro fine gennaio

In particolare, la Jeep Compass con motore diesel da 2 litri, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti, verrà inserita nella gamma sotto l’allestimento Limited Plus. La nuova configurazione avrà un prezzo di circa 25 lakh (circa 31.365 euro) e alcuni rivenditori hanno iniziato ad accettare già le prenotazioni.

Il propulsore diesel MultiJet II da 2 litri della Jeep Compass Limited Plus sarà conforme allo standard di emissioni BS-VI. Secondo i dati forniti dal brand di FCA, tale powertrain è in grado di sviluppare una potenza di 173 CV e 350 nm di coppia massima.

Inoltre, il gruppo automobilistico italo-americano potrebbe non offrire il sistema di trazione integrale 4×4 con la nuova configurazione per non renderla troppo allettante e rubare clienti alla variante Trailhawk.

Visto che parliamo dell’allestimento Limited Plus, oltre alla combinazione di motore diesel e cambio automatico, gli acquirenti avranno la possibilità di usufruire di sedili anteriori con funzione memoria, fari automatici e tergicristalli automatici.

Oltre a questo, troviamo cruise control, sistema Start & Stop, sistema di infotainment UConnect con display touch da 8.4 pollici, climatizzatore bi-zona, tetto apribile panoramico, accesso senza chiave con pulsante di avvio, supporto Android Auto ed Apple CarPlay e molto altro ancora.