Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2020 arrivano con il sistema TomTom Connected Navigation and Maps

TomTom, nota società tecnologica specializzata nella realizzazione di sistemi di navigazione satellitare per auto, camion, autobus, motociclette, palmari e smartphone, ha annunciato nelle scorse ore che la sua navigazione connessa easy-to-use è stata scelta per essere inclusa nelle Alfa Romeo Giulia e Stelvio model year 2020 in seguito a un accordo globale che include Cina e Giappone.

Tutti gli acquirenti che sceglieranno di acquistare l’ultimo restyling della berlina o del SUV del Biscione avranno la possibilità di apprezzare la navigazione passo dopo passo, lo zoom automatico e l’indicatore di corsia avanzato di TomTom, con l’obiettivo principale di migliorare l’esperienza finale dell’utente.

Alfa Romeo: Giulia e Stelvio MY2020 dispongono del sistema di navigazione TomTom

Inoltre, TomTom fornirà delle caratteristiche avanzate di assistenza alla guida come parte del contenuto della mappa per supportare le applicazioni delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Sia il software che le mappe di navigazione della società sono abbinati a dei servizi connessi come TomTom Traffic (traffico), Speedcams (autovelox), Online Search and Routing, Weather (meteo), Off Street Parking (parcheggio fuori strada) e Fuel Prices (prezzi del carburante).

Il sistema può essere controllato sfruttando un display touch da 8.8 pollici che a sua volta è completamente personalizzabile dal guidatore in base alle esigenze personali. Le API di TomTom Maps, inoltre, saranno integrate con l’applicazione per smartphone del produttore del veicolo. Ciò significa che i conducenti potranno inviare all’auto la destinazione preferita direttamente dal proprio telefono.

Antoine Saucier, amministratore delegato di TomTom Automotive, ha dichiarato: “Siamo lieti che Alfa Romeo abbia nuovamente scelto i nostri sistemi di navigazione per i suoi veicoli più recenti. Con l’aggiunta dei nostri servizi e mappe collegati per ADAS, l’esperienza di guida non sarà solo più comoda ma anche più sicura“.