Dodge Caravan è il minivan più venduto negli USA nel 2019

Se un veicolo riesce a posizionarsi nel giusto segmento a volte può portarsi a casa dei risultati di vendita davvero positivi e persino convivere con il modello che potrebbe sostituirlo senza problemi. L’esempio più corretto che possiamo farvi è quello del Dodge Caravan che è riuscito a conquistare il segmento dei minivan negli Stati Uniti nel 2019.

Anche se parliamo di un veicolo lanciato sul mercato come model year 2008, il Caravan è riuscito a superare significativamente la nuova Chrysler Pacifica. Durante l’intero anno appena concluso, la casa automobilistica americana è riuscita a vendere 122.648 esemplari del veicolo.

Dodge Caravan: il minivan continua a conquistare numeri nonstante gli anni alle spalle

Nonostante il traguardo conquistato, purtroppo, rispetto al 2018 è stata registrata una diminuzione del 19,3% poiché nell’anno precedente sono stati immatricolati 151.927 unità. Al terzo posto troviamo la Chrysler Pacifica con 97.705 esemplari venduti. Pure in questo caso è stata registrata una flessione, del 17,4% rispetto al 2018 in cui sono stati registrati 118.322 unità.

Fra i due minivan di Fiat Chrysler Automobiles (quindi al secondo posto) troviamo l’Honda Odyssey con 99.113 esemplari venduti (-6,8% rispetto ai 106.327 del 2018). La Top 6 si completa con Toyota Sienna (73.585), Kia Sedona (15.931) e Chrysler Town & Country (5).

Il continuo successo del Dodge Caravan è dovuto probabilmente ad FCA che lo rivolge principalmente alle flotte. Questi non sono alla ricerca di un veicolo che proponga le ultime tecnologie del settore automotive ma hanno bisogno soltanto di un mezzo spazioso per trasportare persone/merci.

L’età del Caravan si traduce anche nel fatto che i meccanici di queste aziende riescono a riparare facilmente il veicolo in caso di guasti. Recenti report hanno rivelato che il minivan di Dodge potrebbe uscire di produzione proprio quest’anno per dare spazio al Chrysler Voyager che sostanzialmente lo sostituisce e si propone sul mercato come una versione meno costosa della Pacifica.