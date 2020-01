Dodge Challenger SRT Demon: un esemplare trasformato in convertibile è in vendita

Convertire una coupé da 840 CV in una decappottabile non è sicuramente una cosa da tutti i giorni ma un folle appassionato ha fatto proprio questo, commissionando una versione droptop della potentissima Dodge Challenger SRT Demon 2018.

Abbiamo di fronte l’esemplare n°2762 dei 3300 prodotti che attualmente è in vendita a Carol, in Florida. In particolare, il veicolo è stato messo in vendita dalla concessionaria Cape Coral Chrysler, Dodge, Jeep and Ram, come confermato dal proprietario.

Dodge Challenger SRT Demon: un concessionario americano mette in vendita un esemplare droptop

Secondo quanto riportato, questa speciale Demon di colore viola è attualmente al secondo proprietario. Il primo è stato uno showroom del Michigan. Il secondo ha immatricolato la vettura nell’Indiana con soli 22 km percorsi. La trasformazione in convertibile è stata fatta da Droptop Customs di High Springs, in Florida.

Si tratta di una società attiva dal 1976 che ha una certa fama in questo settore. Il responsabile vendite di Droptop Customs ha dichiarato che non hanno semplicemente tagliato la parte superiore a questa Dodge Challenger SRT Demon per renderla convertibile ma ha aggiunto parecchio metallo per recuperare parte della rigidità strutturale persa in seguito alla rimozione del tetto e per compensare gli effetti di tutta quella potenza e coppia erogata dal motore Hemi V8 sovralimentato.

Il telaio è stato rinforzato su entrambi i lati con pezzi di metallo di 1×2″, oltre all’aggiunta di rinforzi metallici montati in diagonale per controllare la torsione. In aggiunta, Droptop Customs afferma di aver aggiunto dei supporti strutturali al bordo anteriore del bagagliaio.

Per impedire alle porte di muoversi, sono stati aggiunti dei tasselli nell’angolo posteriore inferiore di ogni portiera. La capote a tre strati ha un lunotto termico in vetro e viene controllato tramite un motore idraulico. Ci vogliono circa 20 secondi per alzare/abbassare la parte superiore.

Anche se ciò può essere fatto a basse velocità, Droptop Customs consiglia di effettuare questa procedura quando l’auto è ferma. Purtroppo, il responsabile dell’azienda non ha precisato quanto è costata la conversione ma l’originale Dodge Challenger SRT Demon veniva venduta a 84.995 dollari mentre questo esemplare è disponibile a 145.995 dollari con soli 277 km percorsi.