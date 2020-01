Promozione Fiat 500 a gennaio 2020: iniziativa valida sino a fine mese su un numero limitato di vetture in pronta consegna. Facciamo l’esempio del Finanziamento MiniRata sulla 500 Pop 1,2 69 CV Euro 6d-TEMP. Siccome però non sono tantissime le macchine in promo, c’è da affrettarsi.

Promozione Fiat 500 a gennaio 2020: come funziona

Il prezzo di listino è di 14.650, mentre il prezzo promo scende a 11.870 in contanti. Oppure a 10.370 euro solo con finanziamento “MiniRata Contributo Prezzo” di FCA Bank. Anticipo zero, durata 96 mesi. È un prestito finalizzato, per cui serve l’ok di FCA Bank.

Le prime 24 rate mensili di sono di 124,91 euro.

Le successive 72 rate mensili di 169,98 euro.

Che cosa include il finanziamento della 500

Importo del credito 11.447,28 euro. Include:

servizio marchiatura di 200 euro,

polizza Pneumatici di 66,28 euro,

polizza Make-up-SempreNuova facoltativa con durata massima copertura di 60 mesi (vale 495 euro).

Quali i tassi del finanziamento MiniRata

Interessi di 3.453,12 euro. Importo dovuto 15.263,4 euro per un TAN 6,45% e un TAEG 8,76%. Per cui all’inizio c’è lo sconto allettante, e poi durante la rateazione di pagano interessi e spese del finanziamento. Ricordiamo che a contare è soprattutto il TAEG: include tutti i costi del prestito, include le pratiche burocratico-amministrative.