Stellantis: negli USA i concessionari applaudono alla nomina del nuovo CEO

I concessionari statunitensi di Stellantis hanno accolto con entusiasmo la nomina di Antonio Filosa come prossimo CEO dell’azienda, riconoscendogli il merito di aver avviato la ripresa delle vendite nella regione. A differenza dell’ex CEO Carlos Tavares, che “non sapeva nemmeno chi fossimo e non gli importava”, Filosa ha ristabilito i rapporti con i 2.400 concessionari negli ultimi mesi, arrivando persino a incontrarne alcuni mercoledì, poco dopo la sua nomina.

La nomina di Antonio Filosa a CEO di Stellantis fa felici i concessionari americani

Tuttavia, sia i concessionari che gli analisti hanno notato che il 52enne dovrà affrontare molte sfide quando assumerà ufficialmente il ruolo a fine giugno. Il suo impegno principale sarà quello di invertire il recente calo delle vendite, sia negli Stati Uniti che a livello globale, il che dipenderà molto dai nuovi modelli chiave che saranno lanciati a partire dalla fine dell’anno. Inoltre, l’azienda sta riconsiderando i suoi piani per i veicoli elettrici, alla luce della domanda più debole e dei cambiamenti politici recenti.

E forse la cosa più urgente è che Filosa deve fare i conti con i vari problemi di produzione, spedizione, fornitura e prezzi causati dalle politiche tariffarie del presidente Donald Trump, soprattutto considerando che oltre il 40% delle vendite della casa automobilistica negli Stati Uniti proviene dall’estero. Questi dazi più elevati, sia sui veicoli che sui componenti, probabilmente significano che si dovranno prendere decisioni difficili sull’opportunità di trasferire ulteriore produzione negli Stati Uniti, affermano gli analisti.

Sarà un vantaggio il fatto che il napoletano, attualmente residente in Michigan, porti con sé 25 anni di esperienza in diversi segmenti e aree geografiche dell’azienda e dei suoi predecessori. Negli ultimi anni, ha ricoperto il ruolo di CEO del marchio Jeep e si è concentrato sulla crescita del mercato sudamericano della casa automobilistica.

In un rimpasto di leadership lo scorso ottobre, poche settimane prima che Tavares lasciasse Stellantis, Filosa è stato promosso per contribuire al rilancio della regione nordamericana, storicamente ricca di profitti, della casa automobilistica. Poco dopo è arrivata un’altra promozione per supervisionare le Americhe, e poi le questioni relative alla qualità. Pochi mesi dopo, è il nuovo CEO.

Stellantis si è costantemente classificata ultima negli ultimi anni in un sondaggio annuale che valuta i rapporti tra i fornitori di componenti automobilistici e le principali case automobilistiche. Appianare questi rapporti potrebbe anche aiutare Stellantis a risolvere alcuni dei suoi problemi di qualità dei veicoli.