Stellantis: Antonio Filosa in visita oggi a  Mirafiori

Antonio Filosa non perde tempo e a poche ore dall’annuncio della sua nomina a nuovo amministratore delegato di Stellantis oggi inizierà il suo tour globale per gli stabilimenti del gruppo visitando la fabbrica di Mirafiori. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, oggi, giovedì 29 maggio, l’amministratore delegato appena nominato, Filosa, farà la sua prima apparizione pubblica visitando lo storico stabilimento di Mirafiori a Torino, simbolo dell’industria automobilistica italiana e della Fiat.

Prima visita a Mirafiori per il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa

La tappa torinese rappresenta l’inizio di un tour internazionale degli impianti del gruppo Stellantis, anticipando l’insediamento operativo ufficiale previsto per il 23 giugno. Antonio Filosa, che ieri si trovava in Francia, ha scelto di non rimandare l’incontro con la realtà produttiva del gruppo. Un portavoce di Stellantis ha confermato la visita presso il sito di Mirafiori.

Secondo fonti vicine all’azienda, la visita di Filosa a Mirafiori potrebbe essere accompagnata da una presenza d’eccezione: la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, già ospite di Ferrari a Maranello il giorno precedente. Non è esclusa nemmeno la partecipazione del presidente di Stellantis, John Elkann, a sottolineare il valore simbolico e politico dell’iniziativa. Confermata invece la presenza di Jean Philippe Imparato, capo europeo del gruppo. La scelta di partire da Mirafiori riflette lo stile diretto e dialogante di Filosa, da sempre attento alle dinamiche interne degli impianti e incline al confronto con i lavoratori sul campo.

Antonio Filosa col presidente di Stellantis, John Elkann

Attualmente, lo stabilimento di Mirafiori produce solo la Fiat 500e, su un unico turno e con volumi contenuti, una situazione che desta preoccupazione tra sindacati e lavoratori. Stellantis è da tempo impegnata nella ricerca di un equilibrio produttivo ed economico sostenibile per il sito torinese. Un primo passo concreto sarà il rilancio previsto per novembre, con l’avvio della produzione della nuova 500 ibrida, modello chiave nella strategia di transizione verso una mobilità a basse emissioni. Dal 2026 si punta a superare le 100 mila unità annue. Durante la visita, Filosa farà tappa anche nella linea dei cambi eDCT, centrali per i futuri ibridi europei del gruppo.