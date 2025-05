Stellantis: ecco la lettera che Antonio Filosa ha inviato ai dipendenti dopo la nomina

Ieri è stata la giornata della nomina di Antonio Filosa a nuovo amministratore delegato di Stellantis. Una delle prime cose che il nuovo CEO ha fatto dopo aver saputo di essere il nuovo numero uno dell’azienda è stato quello di inviare una lettera a tutti i dipendenti del gruppo.

La lettera del nuovo Ceo di Stellantis Antonio Filosa ai suoi dipendenti dopo la nomina

Ecco cosa ha scritto Antonio Filosa ai suoi dipendenti: “Care colleghe e cari colleghi di Stellantis, È con grande onore che assumo il ruolo di Chief Executive Officer della nostra Azienda. Per me è un vero privilegio guidare Stellantis in questo nuovo e stimolante capitolo, che affronteremo insieme.

“Nel corso degli ultimi 25 anni ho lavorato in diverse aree geografiche e con molti dei nostri brand, in Europa, Sud America e Nord America. Ho iniziato il mio percorso come supervisore della qualità in un impianto in Spagna, lavorando nel turno di notte nel reparto verniciatura. Da allora, sono sempre rimasto colpito dall’impegno, dalla passione e dal talento straordinario che ciascuno di voi mette ogni giorno nel proprio lavoro. È questo spirito che ci consente di raggiungere l’eccellenza”.

Antonio Filosa ha continuato dicendo: “Stellantis fa parte della mia vita, è nel mio DNA, e sono profondamente orgoglioso dell’opportunità che mi è stata data di lavorare al vostro fianco, in tutte le regioni del mondo. Abbiamo un portafoglio di brand tra i più iconici del settore automobilistico, una lunga tradizione di innovazione e un impegno costante nel soddisfare i nostri clienti. Questa combinazione è la base del nostro successo”.

“Allo stesso tempo, sarà per me una priorità rafforzare i rapporti con i nostri partner: concessionari, fornitori, sindacati e le comunità con cui collaboriamo ogni giorno. La fiducia e la solidità di queste relazioni sono fondamentali per il nostro futuro. Assumo questa responsabilità con umiltà e senso del dovere. Ringrazio sinceramente il nostro Presidente John Elkann e il Consiglio di Amministrazione per la loro fiducia e il loro supporto, specialmente durante i mesi recenti”.

Nelle prossime settimane visiterò i nostri stabilimenti e uffici in tutto il mondo. Sarà un’occasione preziosa per conoscervi meglio, ascoltare le vostre esperienze e lavorare fianco a fianco. Il dialogo diretto e la collaborazione sono sempre stati per me una fonte di energia e ispirazione, e lo saranno ancora di più in questo ruolo. Non vedo l’ora di iniziare questo percorso con voi e di costruire insieme i successi di domani. Con gratitudine, umiltà ed entusiasmo per il futuro che ci attende”, Antonio Filosa.