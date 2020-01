Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: cosa ne pensa un europeo? | Video

La Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020 è senza dubbio un’auto parecchio potente grazie alle sue caratteristiche e soprattutto al suo motore Hemi V8. Mat Watson di Carwow, un noto sito Internet britannico che tratta di automotive, è volato in California per mettere alla prova un esemplare Rosso Ciliegia con strisce da corsa bianche.

La maggior parte del video (che trovate in fondo all’articolo) viene speso camminando attorno alla vettura per descrivere com’è fatta e solo negli ultimi minuti possiamo vedere il recensore guidare la nuova Dodge Charger SRT Hellcat Widebody. Il clou della super berlina a quattro porte è senza dubbio il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sviluppare una potenza di 707 CV e 881 nm di coppia massima.

Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020: Carwow mette alla prova la potente muscle car

La potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a 8 velocità. Grazie a queste caratteristiche, l’auto è in grado di accelerare da 0 a 96 km/h in 3,6 secondi e di completare il quarto di miglio in 10,96 secondi, oltre a raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

Un veicolo di queste dimensioni e con così tanta potenza ha bisogno di un sistema frenante degno e sicuramente su questa Charger SRT Hellcat Widebody non manca in quanto abbiamo dei freni Brembo su tutte e quattro le ruote.

Un’altra caratteristica che sembra sorprendere Mat Watson è proprio la guidabilità, qualcosa che non ci si potrebbe aspettare da una berlina grande, pesante e potente come questa. Anche la trasmissione è molto fluida e permette un cambio di marcia rapido, nonostante non ci sia una doppia frizione come in alcune berline potenti commercializzate in Europa.

Chi è interessato ad acquistare la Dodge Charger SRT Hellcat Widebody 2020, deve sborsare un prezzo di partenza ai 69.645 dollari. Alcuni concessionari statunitensi hanno addirittura aumentato i prezzi, in particolare per l’edizione limitata Daytona 50th Anniversary Edition. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.