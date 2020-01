Mercato auto in Italia: come sono andate le vendite a dicembre 2019

Il 2019 si è chiuso in positivo per il mercato dell’auto in Italia dato che le immatricolazioni sono cresciute a dicembre del 12,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno con esattamente 140.075 esemplari venduti. Per quanto riguarda il periodo gennaio-dicembre, le consegne di nuove vetture sono cresciute rispetto al 2018, registrando un +0,3% per un totale di 1.916.320 unità immatricolate.

Tutti questi dati arrivano dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che, nonostante quanto rilevato, non riporta una situazione così positiva. Questo perché le vendite registrate a dicembre 2019 sono state trainate dalle aziende (+51,7%) e dalle società di noleggio (+33,9%). Le vendite effettuate dai privati, invece, hanno registrato una flessione del 6,1% sempre nello scorso mese e dello 0,1% nei 12 mesi del 2019.

Mercato auto in Italia: le immatricolazioni crescono del 12,5% a dicembre 2019

Quanto rilevato dimostra che le famiglie italiane non godono ancora di una situazione economica positiva. I SUV si confermano i veicoli più venduti anche a dicembre con un +24,7% rispetto allo stesso mese del 2018, per un totale di 50.226 esemplari immatricolati.

Considerando invece il periodo gennaio-dicembre, SUV, cabrio e monovolume sono le categorie che hanno registrato una maggior crescita mentre le berline hanno ottenuto una flessione del 3,5% con 900.418 unità immatricolate. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) si è piazzata al primo posto come casa automobilistica che ha ottenuto più vendite a dicembre, anche se ha perso il 2,27% (31.142 vs 31.865).

Dei brand di FCA, soltanto Alfa Romeo e Fiat hanno registrato un incremento delle immatricolazioni (4,48% e 2,91%, rispettivamente) mentre Jeep ha visto le sue immatricolazioni diminuire del 14,04%.

Al secondo posto troviamo il gruppo Volkswagen con 19.850 nuove immatricolazioni (+3,05%) mentre in terza posizione c’è PSA (-8,90%). Al quarto posto, invece, troviamo il gruppo Renault (+13,70%).

Prendendo in considerazione il periodo gennaio-dicembre dello scorso anno, abbiamo sempre Fiat Chrysler Automobiles in prima posizione con 456.601 nuove auto vendute (-2,58%). Al secondo posto c’è PSA con 297.520 immatricolazioni (+2,43%) mentre al terzo posto si è piazzato il gruppo Volkswagen con 295.015 esemplari consegnati (+8,79%). Al quarto posto troviamo il gruppo Renault (198.011, +6,02%) e Ford (122.527, -5,47%).

Parlando delle vetture, la Fiat Panda si conferma ancora una volta l’auto più venduta in Italia anche a dicembre 2019 con 10.434 esemplari venduti. Al secondo posto troviamo la Smart ForTwo con 6902 esemplari immatricolati mentre al terzo la Dacia Duster con 3950 unità vendute.

Seguono la Lancia Ypsilon (3922) e la Renault Captur (3807). Nel periodo gennaio-dicembre 2019, invece, abbiamo sempre la Fiat Panda in prima posizione con 138.132 esemplari immatricolati che si è piazzata davanti a Lancia Ypsilon, Dacia Duster, Fiat 500X e Renault Clio.