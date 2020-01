Alfa Romeo Giulietta in offerta con anticipo zero sino a fine gennaio

Il 2020 potrebbe essere l’ultimo anno della lunghissima carriera dell’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana è, infatti, sempre più vicina all’uscita dal mercato e, come noto, non avrà una nuova generazione (almeno per il momento). Con la fine della produzione oramai imminente, diventano sempre più interessanti le promozioni riservate a chi è interessato all’acquisto di una nuova Alfa Romeo Giulietta.

Per tutto il mese di gennaio, infatti, la segmento C del marchio italiano sarà acquistabile con anticipo zero e con un pagamento rateale che prevede un totale di 60 rate mensili oltre ad una rata finale pari a circa un quarto del costo complessivo da affrontare per l’acquisto della nuova Giulietta. Ecco i dettagli della nuova offerta dedicata alla vettura:

Anticipo zero e rate da 279 Euro al mese per una nuova Alfa Romeo Giulietta

Per tutto il mese di gennaio 2020 è possibile acquistare una nuova Alfa Romeo Giulietta sfruttando la promozione che prevede l’adesione al finanziamento Liberamente Alfa. L’offerta per l’acquisto della segmento C prevede anticipo zero e 60 rate mensili da 279 Euro. Da notare che la rata finale, par al valore residuo della vettura, è pari a 5.664,00 Euro.

I prezzi indicati si riferiscono ad una Giulietta in allestimento base dotata di motore 1.4 turbo benzina da 120 CV. Si tratta, quindi, della versione “entry level” della segmento C della casa italiana disponibile in ogni caso anche con diversi allestimenti aggiuntivi che vanno ad arricchire la dotazione di serie.

Oltre alla motorizzazione benzina, inoltre, i clienti potranno scegliere anche la Giulietta con il motore 1.6 turbo diesel da 120 CV che, per quanto riguarda il prezzo di listino, ha un costo di 1.500 Euro in più rispetto alla versione benzina. Da notare che la Giulietta diesel può essere acquistata anche in abbinamento al cambio automatico (2 mila Euro in più per quanto riguarda il listino). A completare la gamma della Giulietta Model Year 2019 c’è la Giulietta Veloce dotata del 2.0 turbo diesel da 170 CV con cambio automatico.

Chi fosse interessato ad acquistare una nuova Giulietta, sfruttando la promozione che prevede l’anticipo zero ed il finanziamento Liberamente Alfa, potrà, di certo, trovare una buona occasione per quanto riguarda le vetture in pronta consegna con l’opportunità di poter acquistare modelli con una dotazione di serie decisamente più ricca, rispetto alla versione base, ad un prezzo particolarmente vantaggioso.

Per maggiori dettagli in merito alle offerte di gennaio 2020 riservate all’Alfa Romeo Giulietta è possibile consultare il sito ufficiale di Alfa Romeo, da cui è possibile richiedere anche un preventivo, oppure visitare una delle concessionarie del marchio.