Nuove immagini spia della Fiat 500e elettrica

Con il debutto ufficiale che si avvicina, fissato al prossimo Salone di Ginevra in programma tra due mesi, la nuova Fiat 500e elettrica comincia a mostrarsi nella sua veste definitiva. Gabetz Spy Unit ha infatti diffuso tre immagini (che vi proponiamo in questo articolo) che hanno come protagonista proprio una variante pseudo definitiva della prima elettrica del Lingotto.

La vettura, che sarà prodotta a Mirafiori utilizzando una piattaforma dedicata, è stata catturata proprio a Torino.

Le camuffature risultano ancora molto evidenti

Non è noto il luogo dove le tre immagini sono state scattate, ma è chiaro che la Fiat 500e è stata interessata da una profonda opera di camuffamento. In ogni caso si possono evidenziare alcuni dettagli facilmente individuabili. Come sappiamo la nuova 500e prende vita da un pianale inedito, specificamente studiato per questa vettura e comunque sviluppato per accogliere motorizzazioni elettriche. Di conseguenza, da una prima valutazione sommaria, sembra che le dimensioni esterne della vettura siano differenti rispetto a quelle dell’attuale 500.

La Fiat 500e mostrata nelle immagini di Gabetz Spy Unit sembra che sia cresciuta nelle dimensioni. Una prima analisi suggerisce che dovrebbe essere cresciuta la larghezza complessiva di circa 5 o 6 centimetri, mentre potrebbe risultare pressoché invariata la lunghezza. Se guardiamo l’immagine di apertura, dove la Fiat 500e risulta parcheggiata dietro ad una Fiat 500L, la vettura sembra possedere una certa prestanza in termini di quote.

Nulla di evidente sulle (eventuali) portiere posteriori

L’ipotesi relativa alla possibilità che la nuova Fiat 500e abbia quattro porte invece delle solite tre (ne abbiamo parlato qui) non trova conferme. Le immagini infatti non mostrano il lato destro dell’elettrica torinese, ma in ogni caso la parte che potrebbe essere interessata dalla piccola apertura controvento risulta pesantemente camuffata. Ancora nulla di ufficiale quindi.

Ma le immagini mostrano anche qualche dettaglio degli interni. L’abitacolo sembra infatti pesantemente rinnovato, sebbene rimangano molti elementi cromati, con un volante che sembrerebbe più ampio nelle dimensioni. C’è inoltre un grande schermo sulla plancia posto a sbalzo; dovrebbe servire, oltre che per il sistema multimediale, anche per monitorare diversi parametri della vettura. Non è chiaro invece che tipo di impostazione possa avere il frontale, ma sicuramente da qui al prossimo 5 marzo (data di avvio del Salone di Ginevra) ne vedremo ancora delle belle.