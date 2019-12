Alfa Romeo 4C a confronto con 488 Pista e McLaren 600LT in una drag race

Un interessante confronto effettuato dal canale YouTube 888MF vede protagonista tre vetture molto diverse tra di loro, soprattutto una che si posiziona nel segmento delle auto sportive mentre le altre due sono vere e proprie supercar.

Anche se il vincitore di questa drag race potrebbe essere molto semplice da capire, vi consigliamo comunque di guardare il video presente in fondo all’articolo. Nel filmato è possibile vedere a confronto una Alfa Romeo 4C, una Ferrari 488 Pista e una McLaren 600LT.

Alfa Romeo 4C: 888MF la confronta con due supercar da oltre 600 CV

Parlando di numeri, la supercar del cavallino rampante nasconde sotto il cofano un motore V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 720 CV a 8000 giri/min e 770 nm.

La McLaren è equipaggiata da un propulsore V8 biturbo da 3.8 litri con potenza di 600 CV a 7500 giri/min e 620 nm a 5500-6500 giri/min mentre la sportiva 4C vanta un motore a quattro cilindri in linea da 1.75 litri che eroga 240 CV di potenza e 350 nm.

Secondo i dati ufficiali, la Ferrari 488 Pista è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 2,85 secondi e di superare i 340 km/h di velocità massima. L’Alfa Romeo 4C riesce a scattare da 0 a 100 km/h in 4,5 secondi e a raggiungere i 255 km/h di velocità massima. La McLaren 600LT, invece, impiega 2,9 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e raggiunge quota 328 km/h come velocità massima.

L’obiettivo di questa drag race effettuata da 888MF è quello di dimostrare le differenze fra una supercar e un’auto sportiva. I risultati sono abbastanza ovvi ma dobbiamo ammettere che la 4C è riuscita a proporre delle ottime prestazioni considerando il suo powertrain poco potente rispetto a quello impiegato sulle avversarie supercar.

Inoltre, vedere le capacità offerte dall’Alfa Romeo 4C in pista ci fa stare ancora più male del fatto che la casa automobilistica di Arese ha deciso di terminare definitivamente la produzione.

Una volta esaurita la fornitura nei vari concessionari, la sportiva del Biscione potrebbe diventare un modello parecchio ricercato. Per conoscere il vincitore di questa drag race condotta da 888MF, vi consigliamo di dare un’occhiata al video sottostante.