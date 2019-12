Jeep Renegade è uno dei SUV più apprezzati dagli automobilisti brasiliani

Lanciato in Brasile nel 2015, il Jeep Renegade è stato uno dei primi SUV compatti della gamma ad arrivare nel mercato con l’obiettivo di scontrarsi direttamente con Ford EcoSport e Renault Duster.

Secondo la Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), il Renegade è stato il modello più venduto nel suo segmento nel mercato brasiliano fino a novembre 2019 con oltre 63.000 esemplari immatricolati.

Jeep Renegade: ecco uno dei SUV più venduti negli ultimi mesi nel mercato brasiliano

La chiave del successo del crossover compatto del marchio di FCA risiede nelle caratteristiche proposte. Dalla sua posizione di guida rialzata al parabrezza quasi verticale con un angolo di attacco di 28°.

Abbiamo di fronte uno dei SUV compatti che riesce ad offrire l’esperienza più vicina alla guida di un comune 4×4 ma senza impattare sulla comodità e il comfort. Il Jeep Renegade Sport, in particolare, è la seconda versione più conveniente della gamma con il suo prezzo di listino di 89.990 R$ (circa 19.904 euro) e si posiziona al di sotto della variante STD che parte da 79.290 R$ (circa 17.537 euro).

Disponibile solo con il motore 1.8 da 135/139 CV (benzina/etanolo) abbinato alla trazione anteriore e a un cambio automatico a 6 rapporti, il Jeep Renegade Sport si posiziona appena sopra vari concorrenti come il Nissan Kicks 1.6 S CVT (che parte da 85.990 R$ – circa 19.019 euro) e lo Hyundai Creta 1.6 AT Smart (che parte da 86.490 R$ – circa 19.130 euro).

Il SUV compatto del brand di Fiat Chrysler Automobiles offre un pacchetto di equipaggiamento standard molto simile a quanto offerto dalla concorrenza. Questo include controllo della trazione e della stabilità, cruise control, cerchi in lega da 17″, sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici, sistema di infotainment con display da 5 pollici, allarme e molto altro ancora.

È possibile anche aggiungere il Pack Uconnect al Jeep Renegade 2020 che per 4000 R$ (circa 885 euro) include aria condizionata automatica bi-zona, sensori di parcheggio posteriori e sistema multimediale con schermo da 7 pollici. Disponibili anche i pacchetti Night Eagle (che aggiunge il nero su diversi elementi esterni come cerchi, tetto e loghi) e WSL (World Surfing League).

Nel complesso, l’esperienza offerta dalla versione d’accesso alla gamma è la stessa garantita dalle varianti più costose in quanto abbiamo un abitacolo che soddisfa gli stessi standard di qualità.

Proprio come il Renegade flex, purtroppo il tallone d’Achille del Renegade Sport è il suo motore 1.8 che non promette delle prestazioni eccellenti. Per ottenere le migliori performance possibili, bisogna sempre spingere il pedale dell’acceleratore. Il risultato è un elevato consumo di carburante con una media di 6,9 km/litro in città e 8,6 km/litro in autostrada per la versione ad etanolo.