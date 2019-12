Dodge Challenger 1320 è più rara della Challenger SRT Demon

Dodge ha smesso di produrre la Challenger SRT Demon da 840 CV in seguito al lancio del model year 2018 e ha colmato il vuoto lasciato con la Dodge Challenger 1320.

Sebbene non fosse un modello in edizione limitata, le cifre riguardanti la produzione hanno confermato alcune cose. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, 1320 si riferisce alla lunghezza di una drag strip che normalmente è di 1320 feet (402 metri).

Dodge Challenger 1320: la casa americana avrebbe prodotto appena 1054 esemplari del MY 2019

Tale vettura proponeva diverse caratteristiche interessanti viste sulla Demon come le sospensioni modificate da SRT, i freni più grandi forniti da Brembo e il motore V8 aspirato naturalmente da 6.4 litri condiviso con la Challenger 392, capace di sviluppare una potenza di 485 CV. Questo ha preso il posto del V8 sovralimentato.

Anche se la Dodge Challenger 1320 non era abbastanza veloce come la Demon, è comunque un’auto da corsa dedicata a una nicchia specifica. La casa automobilistica americana ha realizzato appena 1054 esemplari per il model year 2019, secondo quanto affermato da Mopar Insiders.

Di questi, 1026 sono stati venduti negli Stati Uniti e i restanti 28 nel paese d’origine, ossia il Canada. Per quanto riguarda le colorazioni, 232 fan hanno scelto di rivestire la loro Dodge Challenger 1320 in Pitch Black mentre 13 acquirenti hanno scelto il più raro Maximum Steel.

Una 1320 è stata dipinta in Yellow Jacket mentre un’altra in Billet, anche se erano auto di pre-produzione. Vi ricordiamo che la casa automobilistica americana ha prodotto in totale 3300 esemplari della Demon, di cui 300 per il mercato canadese.

La Dodge Challenger 1320 dovrebbe essere proposta anche come model year 2020, quindi alla fine potrebbe diventare più diffusa della muscle car da oltre 800 CV.