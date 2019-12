Leclerc ha “imparato molto” da Vettel da quando è entrato in Ferrari

Il giovane pilota monegasco Charles Leclerc ha ammesso di aver imparato molto dal compagno di squadra Sebastian Vettel nella sua prima stagione completa alla Ferrari. Il monegasco è consapevole di avere ancora molto da migliorare dopo essersi assicurato un quarto posto in classifica nel suo primo anno. Il 22enne è riuscito a superare il tedesco nella classifica finale e ha ottenuto vittorie a Spa e Monza.

Charles Leclerc ha ammesso di aver imparato molto da Sebastian Vettel nella sua prima stagione completa alla Ferrari

“Sono estremamente contento di quest’anno. Ho imparato molto grazie a Seb, ha detto Charles Leclerc al sito Web di Formula 1. È stato un grande anno. Per me, la realizzazione di un sogno fin dall’infanzia.”

“Ho sempre sognato di essere in Formula 1, ma soprattutto di partecipare al mondiale con la Ferrari. Essere in questa squadra è incredibile, ora tocca a me lavorare, migliorare e dare loro il successo che meritano “ha concluso il giovane pilota monegasco della scuderia del cavallino rampante.

Ti potrebbe interessare: Esteban Ocon era sicuro che Charles Leclerc avrebbe fatto meglio di Sebastian Vettel nel 2019