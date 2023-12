Zeekr anche in Europa, il primo veicolo elettrico è arrivato

Finalmente anche da noi in Europa arriva il primo veicolo elettrico a marchio Zeekr, azienda specialista nel settore, fondata nel 2021 e di proprietà della Geely Automobile Holdings. Si tratta della Shooting Brake 001, una vettura da 536 cavalli che ha visto la sua prima vendita europea a un cliente di Zeist, Paesi Bassi, dove è sito il centro di assistenza Hi-Tech del marchio.

Alla conquista dell’Europa

La Cina continua a espandere i propri domini oltre patria e lo fa anche con il marchio Zeekr, importante startup specializzata in veicoli elettrici premium. I preordini per l’auto in questione sono partiti nei Paesi Bassi e in Svezia dal 28 giugno La prima 001 consegnata è la variante di punta Privilege AWD e alla consegna erano presenti l’amministratore delegato di Zeekr Europe Spiros Fotinos, il direttore commerciale Lothar Schupet e il responsabile delle vendite per i Paesi Bassi, Marc Bras. Nella scuderia del modello non mancano varianti davvero interessanti, in particolare la Privilege AWD. Si tratta di una vettura che monta doppi motori elettrici e vanta una potenza di 536 CV. Raggiunge i 10 km orari in 3,8 secondi.

Particolarmente interessante anche l’autonomia della batteria, la quale è capace di percorrere con una singola ricarica fino a 580 km. Il veicolo elettrico supporta anche la ricarica rapida e la batteria può essere ricaricata dallo 0 all’80% in 30 minuti. Ecco le parole del già citato Fotinos durante la cerimonia inaugurale: “Abbiamo recentemente aperto il nostro primo Centro ZEEKR europeo a Stoccolma e, in pochi giorni, ad Amsterdam. Ora siamo felici di consegnare il nostro primo veicolo a livello internazionale, qui, nei Paesi Bassi. Questo è un momento di grande orgoglio per tutti noi e siamo lieti di vedere il primo di molti clienti in Europa sperimentare in prima persona ciò che rende ZEEKR unico. Ci impegniamo a rendere la transizione verso l’elettrico semplice, senza intoppi e senza sforzo, non quando la mobilità elettrica diventa un obbligo, ma proprio ora, in modo che tutti possiamo contribuire a un futuro più sostenibile”.

Zeekr, i prezzi dei modelli europei

Come detto, la scuderia europea dei veicoli elettrici targati Zeekr conta diverse varianti del modello 001. Ecco di quali si tratta e il rispettivo prezzo: 59.490 euro per la versione Long Range a motore singolo, 62.490 euro per la Performance AWD a doppio motore e 67.490 euro per la già menzionata Privilege AWD. Ricordiamo inoltre che l’azienda è particolarmente nota per il modello SUV X, il quale sembra essere stato uno dei motivi principali per il quale Tesla ha iniziato ad abbassare i prezzi delle sue vetture. Del resto, il mercato cinese sta diventando fortissimo proprio per la sua possibilità di offrire prodotti a costi più bassi.

Tale situazione si è verificato già molto nel campo degli smartphone, e ora anche per le auto elettriche potrebbe accadere la stessa cosa, se è vero che anche in questo campo finalmente i prezzi stanno iniziando a scendere sensibilmente. L’obiettivo di Zeekr è comunque quello di portare il suo SUV X anche in Europa e prepararlo alla consegna dei clienti europei nel minor tempo possibile.