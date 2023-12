MG Marvel R Electric 2025: cosa si sa sul successore elettrico ad alta tecnologia

Finita sotto il controllo cinese, MG ha costantemente espanso la sua presenza negli ultimi anni. Con una chiara visione, è riuscita a riprendersi la scena mercato europeo, a dispetto delle numerose competitor affrontate. Innegabilmente, ha beneficiato del prestigioso nome storico, ma ha saputo guadagnarsi il successo sul campo grazie a proposte allineate ai gusti attuali della clientela. MG ha sfruttato le competenze della società madre nella mobilità elettrice, che, benché incontri difficoltà in Italia, sarà fondamentale per la mobilità futura. Le vendite eccellenti della MG ZS e della M4 Electric hanno consolidato la presenza a livello globale. Nel 2024, la gamma sarà aggiornata con restyling volti a rafforzare il suo appeal nei concessionari, ma già trapelano dei rumor su come sarà l’erede della MG Marvel R Electric, che a sua volta andrà a occupare i vertici del portafoglio prodotti.

MG Marvel R Electric 2025, tutto quello che devi sapere sul nuovo SUV elettrico di Morris Garage

La Marvel R Electric, il SUV più sofisticato della gamma, è uscito nel 2021 riscuotendo un’ottima accoglienza. Tuttavia, andrà in pensione nel 2025, lasciando spazio al successore, attualmente senza nome, un esercizio stilistico delle potenzialità della Casa britannica, determinata a conquistare il favore generale. Guy Pigounakis, direttore commerciale del brand, ha accennato alla transizione alla fine del 2022, definendo la futura Marvel R una “chiara possibilità”, anche se sotto un nome diverso.

L’intenzione è quella di affrontare le sfide future del settore, ora che MG è tornata a essere un punto di riferimento per i conducenti europei. Cresceranno le responsabilità, con un focus principale sulle BEV, ovvero i veicoli a batteria. Prevedibile, considerando l’orientamento della Commissione Europea, la quale impedirà la vendita di veicoli a combustione nel 2035. Inoltre, MG ha il privilegio di accedere al vasto know-how tecnologico di Pechino, come già accennato in precedenza.

Tra le indiscrezioni, si dice che la sostituta della MG Marvel Electric sarà costruita su un‘architettura specificamente pensata per le BEV, la stessa utilizzata per la MG4 Electric e altri modelli. Ciò consentirà prestazioni ottimali e un’autonomia maggiore, con batterie in grado di arrivare arrivare fino a 150 kWh di capacità e tecnologie per lo scambio rapido. Si prospetta un prezzo intorno ai 50 mila euro.