Auto elettriche, i prezzi sono in calo del 33%

Un nuovo interessante studio ci arriva da iSeeCars, il quale analizza i dati di vendita delle auto elettriche. Benché i numeri siano in crescita di anno in anno, a livello trimestrale le analisi indicano delle contraddizioni che possono essere spiegate come semplici eventi fisiologici del mercato. Ad ogni modo, è interessante snocciolare qualche dato per capire in che direzione l’automotive sta andando.

Dati contrastanti e prezzi in calo

Il dato che è merge chiaro è il calo dei prezzi rispetto ad ottobre dello scorso anno. Gli esperti di iSeeCars hanno analizzato circa 2,3 milioni di auto elettriche 8sia nuove che usate) per raccogliere le informazioni di cui avevano bisogno. Si è riscontrata una certa “debolezza” nella domanda rispetto ai veicoli ibridi e a gas. Il risultato più interessante riguarda, come detto, i prezzi dei veicoli. Quelli usati sono diminuiti del 33,7% nell’ottobre 2023, rispetto all’ottobre 2022. Dai circa 52 mila dollari dello scorso anno, si è scesi ora a 32 mila dollari circa. Addentrandoci di più nello studio, scopriamo che i prezzi complessivi delle auto usate sono diminuiti del 5,1% il mese scorso, mentre i prezzi medi delle auto ibride usate sono diminuiti del 9,6%, quindi con percentuali molto inferiori rispetto all’elettrico usato.

L’altro dato interessante è il tempo di vendita di tali prodotti. Secondo i dati infatti le auto elettriche sono rimaste sul mercato con un tempo che arriva a 1,5 volte di più rispetto all’anno precedente. In media, nell’ottobre 2023, un veicolo elettrico usato ha impiegato 52,4 giorni per essere venduto, mentre un’auto usata media ha impiegato 49,2 giorni. Se consideriamo che un anno fa questi veicoli invece impiegavano 37 giorni e mezzo per essere venduti, ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Eppure, la tecnologia sta facendo ancora passi importanti per migliorare quella che è una delle principali preoccupazioni degli utenti, ossia la ricarica. Con l’arrivo delle batterie sostituibili si risolverà il grosso del problema, ma probabilmente si attende che tale tecnologia sia alla portata di tutti.

Auto elettriche, prezzi in calo

La prima a dare il segnale è stata probabilmente Tesla con il suo taglio dei prezzi. Ed è senza dubbio questo l’altro tassello che rende il sonno dei clienti agitato. Se le infrastrutture per le stazioni di ricarica lasciano perplessi (soprattutto in Italia), anche il costo elevato delle auto elettriche scoraggia non poco. C’è però da dire che il calo evidenziato dallo studio si riferisce soprattutto all’elettrico usato, quindi parliamo di modelli lanciati anni fa. Tra questi si annoverano Nissan Leaf, Tesla Model 3, Chevrolet Bolt EV, Tesla Model X e Model S, tutte auto che hanno sostanzialmente subito un ridimensionamento giustificato dei loro costi sul mercato di oggi.

Quando si parla di elettrico, inoltre, si parla di una tecnologia in continua evoluzione. Con la crescente proposta offerta dalle varie case automobilistiche, e con le tante varianti messe in circolazione, è naturale che quel che è stato lanciato un paio di anni fa, finisca in poco tempo per diventare già vecchio. Lo studio infine si è concentrato su altri dettagli, come ad esempio quali sono i modelli che impiegano già tempo ad essere venduti. Se ne evince che si tratta di Kia EV6, Ford F-150 Lightning, Polestar 2 e Volkswagen ID.4 e naturalmente altri ancora. In questa lista non compare Tesla, che evidentemente conserva un certo appeal anche sull’usato.