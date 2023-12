Hyundai Kona, delusione nei crash test: le criticità che le costano caro

La Hyundai Kona ha deluso nelle valutazioni dei crash test Euro NCAP di inizio dicembre. Tra gli undici veicoli esaminati, solo tre pesavano meno di 2 tonnellate, e tra questi figurava il SUV coreano, cresciuto di 15 cm con la nuova generazione, che si avvicina a una categoria diversa. Il giudizio complessivo è stato al di sotto delle aspettative, sfiorando le tre stelle. I punteggi complessivi mostrano carenze nei sistemi di assistenza alla guida e nella protezione degli utenti vulnerabili.

Hyundai Kona, quattro stelle amare nel crash test Euro NCAP. Dove ha peccato il SUV coreano

La Hyundai Kona ha raggiunto l’80 per cento per la protezione degli adulti e l’83 per cento per i bambini, valori nella media, senza eccellenze. Tuttavia, i problemi emergono nella protezione degli utenti vulnerabili, con un preoccupante 64 per cento, e ancor di più nei sistemi ADAS con il 60 per cento. A titolo di confronto, una Smart #3 valutata nella stessa sessione ha ottenuto rispettivamente l’84 per cento e l’85 per cento.

Lo Sport Utility va in difficoltà se messo a confronto con i principali concorrenti, segnalando notevoli margini di miglioramento soprattutto nella protezione del torso del conducente. In alcune prove, i manichini sono scivolati sotto le cinture. La sicurezza per ciclisti e pedoni è risultata carente, mentre si comporta meglio con moto e auto provenienti da direzioni diverse o in situazioni di pericolo.

L’airbag, dalla forma piuttosto arrotondata, ha palesato altresì prestazioni insufficienti. Nonostante ciò, il risultato non è disastroso: la Hyundai Kona, in linea con gli standard del 2023, offre diverse tecnologie di assistenza sin dall’entry level, come la frenata attiva di emergenza, il mantenimento della corsia o il cruise control attivo.

La valutazione, però, sorprende in confronto alle precedenti cinque stelle ottenute nel 2017, evidenziando un netto peggioramento, il che che potrebbe influenzare le scelte dei potenziali acquirenti, soprattutto considerando l’approdo sul mercato di molte altre nuove proposte di alta qualità.

D’altra parte, la Kia EV9, appena introdotta in Europa, ha ottenuto il massimo punteggio. Il SUV “a ruote alte” ha convinto pienamente la commissione Euro NCAP con l’84 per cento per gli adulti, l’88 per cento per i bambini, il 76 per cento per gli utenti vulnerabili della strada e l’83 per cento per il Safety Assist.