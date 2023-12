Mini Cooper JCW EV, la versione elettrica debutterà nel 2025

L’ultimo modello è arrivato a settembre scorso, ma ora gli obiettivi dell’azienda sono puntati verso l’elettrico. La Mini Cooper JCW EV dovrebbe debuttare nel 2025 e i dirigenti del marchio britannico si dicono certi che non deluderà coloro che la stanno già attendendo.

Il futuro di JCW

L’ultima Mini Cooper, come detto, è arrivata a settembre 2023, e ha presentato un unico motore da 214 cavalli che girava le ruote anteriori in assetto SE o 181 CV in forma standard. Il potenziale su cui lavorare c’è già, e probabilmente configurare questo assetto per la futura versione elettrica potrebbe già accontentare gli interessati. Naturalmente, c’è chi invece chiede qualcosa di più. Quel che comunque è certo è che Mini è pronta alla sfida dell’elettrico e non rimarrà ancorata ai motori a combustione. La rassicurazione arriva direttamente dagli addetti ai lavori, i quali assicurano che molto bolle in pentola.

Ma come sarà questa nuova versione in arrivo presumibilmente per il 2025? Per quanto riguarda il design, non dovrebbero esserci stravolgimenti. Anche perché ormai la Mini Cooper vanta un look distintivo che è caratterizzato dal suo essere allegro e leggero fin dagli esordi (la ricordate guidata nei primi anni 90′ da Mr Bean in una delle sue prime versioni?). Ciò detto, non mancano i dettagli nuovi. A tal proposito si notano ora un piccolo portello con fari rotondi, una linea di cintura alta e una grande griglia ovale nella parte anteriore. Confermata invece la griglia del modello precedente, cosa che conferisce all’auto un’aria un po’ più aggressiva.

Mini Cooper JCW EV, cosa sappiamo?

Il muso liscio della Mini Cooper avrà un labbro nella parte inferiore e prese d’aria angolari orientate verticalmente attorno ai bordi. Tornando invece sulla griglia, è possibile che sarà dotata di prese d’aria più grandi nella parte inferiore, al fine di agevolare il rafreddamento della batteria. Per quanto riguarda il motore, la pecca potrebbe essere quella dell’assenza del doppio motore, ormai caratteristica che va molto di moda per i veicoli elettrici a trazione integrale. Probabilmente, però, il risparmio in questo caso la farà da padrone, e Mini si orienterà verso un unico motore da da posizionare sotto il cofano atto a far girare quindi solo le ruote anteriori.

Di recente, il responsabile globale del prodotto Mini Christian Wehner ha dichiarato: Tutte le auto elettriche hanno una buona accelerazione, ma tutte queste auto elettriche offrono divertimento con il go-kart? Sicuramente no. Perché entrano in gioco altri fattori, il peso dell’auto, lo sterzo, e altro ancora”. Insomma, Mini sembra interessata soprattutto a mantenere caratteristiche “leggere” per la propria vettura, senza voler sfidare i grandi. Per quanto riguarda l’autonomia della batteria, al momento è difficile effettuare delle stime, ma si prevedono circa 300 km di autonomia con una ricarica. L’uscita potrebbe arrivare già a fine 2024, mentre per quanto riguarda il prezzo si prevede un costo intorno ai 37 mila euro.