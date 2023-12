Range Rover elettrica, il colosso britannico prepara il debutto

Ci siamo anche la JLR (un tempo nota come Jaguar Land Rover), si prepara al grande salto. La Range Rover diventa elettrica. Il colosso britannico sta ultimando il suo nuovo SUV sostenibile facendo in modo che la nuova tecnologia a base di propulsore completamente elettrico in sostituzione del motore a combustione non vada a incidere sulle sue prestazioni da fuoristrada.

Jaguar Land Rover verso l’elettrico

Una delle leggende dell’automobilismo passa all’elettrico e lo fa annunciando già la disponibilità ai preordini. Il marchio di proprietà di Tata Motors afferma che i prototipi sono sottoposti a uno dei programmi di test più severi di sempre al fine di offrire le migliori prestazioni in ogni occasione. Gli sviluppatori inoltre ci informano che la Range Rover Electric sarà dotato di sospensioni a molla elicoidale come per il potente Defender. La campagna pubblicitaria è già partita e sta puntando su una caratteristica ben precisa. Il lancio infatti recita che “la Range Rover più silenziosa e raffinata di sempre”. Inoltre, offre prestazioni paragonabili a un V8.

Siamo nell’eccellenza, del resto con JLR non c’erano dubbi a tal proposito. Per quanto riguarda i predecessori non elettrici, la variante a otto cilindri utilizza un motore twin-turbo da 4,4 litri della BMW con un massimo di 606 cavalli. La Range Rover SV accelera da 0 a 60 mph in 4,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 162 mph (261 km/h). Per quanto riguarda il modello elettrico, sappiamo che utilizzerà la stessa architettura modulare longitudinale (MLA) delle versioni dotate di motore a combustione. Per quanto riguarda la ricarica rapida, si utilizzerà un’architettura a 800V. Non è ancora stato annunciato, ma pare logico che il SUV avrà la necessaria trazione integrale, e quindi sarà dotato di doppio motore.

Range Rover, arriva la prima elettrica

Per quanto riguarda il design, i teaser fin qui mostrati rivelano un’estetica del tutto simile al modello tradizionale. Non mancano però alcune differenze nei dettagli. Ad esempio, i coprimozzi delle ruote al posto del logo caratteristico presentano la scritta EV. Anche la griglia mostra qualche differenza, con il suo layout più chiuso. L’altra differenza scontata è invece la porta della batteria, dalla quale si effettuerà la ricarica. La rivoluzione delle auto elettriche è iniziata per tutti e JLR con questo Range Rover spera di arrivare a raggiungere i suoi obiettivi collocandosi nel mercato insieme ai grandi competitor del settore.