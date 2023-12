Xiaomi SU7, le caratteristiche possono spaventare Tesla e Porsche

Già da qualche settimana si parla della nuova Xiaomi SU7, auto che rappresenta il debutto dell’azienda cinese nel mondo dell’automotive. Ora però c’è chi concretamente sta pensando che le caratteristiche di questo modello possono competere con due colossi del settore, nello specifico con auto come la Porsche Taycan e la Tesla Model S.

Altro che smartphone

Il colosso cinese mette per un po’ da parte gli smartphone e si concentra sul mondo dei motori. Lo fa con questa SU7 che presenta delle caratteristiche davvero invidiabili. Finalmente l’azienda asiatica ha presentato ufficialmente il modello e appare chiaro che questo veicolo completamente elettrico ha intenzione di sfidare colossi come la Model S e la Taycan. Le dimensioni di 4.997 mm ci dicono che è leggermente più grande dei due rivali. La versione base V6 ha un unico motore che invia 295 CV, promettendo di arrivare a 100 in 5,28 secondi. Tale modello è limitato a 400 volt, quindi non si ricarica così velocemente come i suoi fratelli più costosi, ma offre comunque un’utile autonomia elettrica di 668 km con una batteria da 73,6 kWh.

I modelli di punta V8 sono dotati di bimotore da 664 cavalli. Arrivano da zero a 100 in 2,78 secondi e possono raggiungere una velocità massima di 265 km/h, proprio come la Taycan di Porsche. Sono inoltre in grado di raggiungere 800 km di autonomia con una carica completa delle batterie da 101 kWh. E questo è un altro dato che può spaventare la concorrenza, visto che la Model S di Tesla consente un’autonomia minore. Efficientissima anche la ricarica rapida, visto che il pacco batterie da 800 volt consente di ottenere 220 km di autonomia in 5 minuti o 390 km in 10 minuti.

Xiaomi SU7, alta tecnologia

Non c’è da sorprendersi poi che Xiaomi si sia particolarmente concentrata anche sulla tecnologia. Il display infotainment offre un touchscreen centrale da 16,1 pollici. Il pacchetto tech nell’insieme, oltre all’assistente di guida, comprende lidar, parcheggio automatico e telecamere e radar per guida autonoma in autostrada. Insomma, siamo nell’eccellenza? E il prezzo? Purtroppo Xiaomi non ha ancora rivelato questo piccolo particolare, ma se consideriamo che il modello si mette in competizione con la Taycan, possiamo affermare con una certa sicurezza che non sarà affatto economico, come lo stesso CEO Lei Jun ha confermato. A breve quindi sapremo quanto costerà questo splendido veicolo elettrico e soprattutto se arriverà un giorno anche in Italia, ma pare che almeno per il momento sia riservato al solo mercato cinese.