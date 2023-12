Suzuki prepara un tris di Kei Swift per l’evento di Tokyo

Dal 12 al 14 gennaio andrà in scena il Salone dell’Auto di Tokyo 2024 e naturalmente anche Suzuki prenderà parte all’evento con l’esposizione dei suoi gioielli. Per l’occasione l’azienda nipponica sta preparando un tris di Kei Swift rivedute e corrette che faranno senza dubbio gola agli appassionati.

Le nuove Kei Swift

Da tempo la casa automobilistica giapponese ha annunciato che al Salone di Tokyo verranno presentate in anteprima le nuove Jimni, ma non è tutto, visto che in vetrina ci sarà spazio anche per un trio di Kei Swift. Infatti, per l’occasione si esporrà una versione leggermente modificata della nuova supermini Swift, avremo poi un’anteprima della Spacia Gear di nuova generazione dotata di cucina e una versione robusta del pick-up Super Carry progettato per i sentieri di montagna. La prima del trittico non è un’anteprima della prossima Swift Sport, bensì una personalizzazione del modello standard. Per l’occasione Suzuki ha preparato una colorazione speciale, il Cool Yellow Metallic.

Nessuna info in merito al propulsore, poiché tale vetrina servirà esclusivamente ad annunciare l’arrivo della next generation della piccola berlina della casa. Il secondo modello annunciato è invece lo Spacia Papa Boku Kitchen Concept. Il bodykit ridisegnato lo rende abbastanza diverso dal modello standard. Comprende una griglia in stile Jeep gruppi ottici mascherati, un’aspirazione a nido d’ape e una colorazione multicolore che gli dà ancora di più un aspetto da crossover. Naturalmente, l’attrazione principale, come si evince dal nome, è la presenza della cucina. Tale spazio è posizionato nel vano bagagli dietro i sedili posteriori.

Suzuki Kei Swift

La presenza di uno spazio cucina all’interno della vettura è senza dubbio una caratteristica singolare. Del resto, i concept delle auto ormai si sbizzarriscono sempre più, se pensiamo che Skywell ha preparato una berlina con tv e frigorifero. Per quanto riguarda Suzuki, l’idea è quella di offrire alle famiglie un elemento di unione durante i loro viaggi in campeggio. Il terzo modello invece è il Super Carry Mountain Trail Concept. Rappresenta una versione ancora più robusta dei Kai track della casa nipponica. Le porte e il letto posteriore sono stati sostituiti da tubi di metallo nero. Anche in questo caso si tratta di un prototipo che non dovrebbe poi concretizzarsi in un prodotto che arriverà sul mercato. Come detto, la vetrina offerta da Suzuki sarà ancora più ampia e in totale oltre a questo trio di concept, prevede anche l’esposizione di Swift, Spacia, Spacia Custom, Super Carry e Solio Bandit.