Volvo integra nei nuovi fari tecnologie avanzate di illuminazione adattiva

Negli ultimi anni l’illuminazione nel settore automobilistico ha smesso di essere un semplice elemento funzionale, diventando protagonista tanto nella tecnica quanto nello stile. I gruppi ottici definiscono oggi l’identità visiva di un’auto e spesso sostituiscono le finiture cromate, ormai in via d’estinzione. Volvo ha puntato molto su questo fronte, trasformando i fari in vere opere di design e ingegneria.

Advertisement

Per i nuovi sistemi luminosi la casa automobilistica svedese lavora con Hella, specialista del settore e già fornitore di altri marchi Geely. È questa azienda a produrre i sofisticati fari della seconda generazione XC70, SUV plug-in hybrid con ampia autonomia elettrica venduto attualmente in Cina. Il modello rappresenta un banco di prova importante per tecnologie destinate poi ad allargarsi al resto della gamma.

Advertisement

Il frontale presenta una nuova versione della firma luminosa a forma di “martello di Thor”, marchio di fabbrica Volvo. Ma qui la tecnologia fa un salto in avanti con i fari a matrice LED adattivi. Ogni singolo diodo viene controllato da un software che modula forma, intensità e direzione della luce in tempo reale, ben oltre quanto possano fare i LED tradizionali.

L’illuminazione cambia costantemente in base alla velocità, all’angolo di sterzata, al traffico circostante e al tipo di strada. Quando la telecamera anteriore rileva veicoli in arrivo, alcune sezioni del fascio si spengono automaticamente per evitare abbagliamenti. In autostrada la luce si proietta più lontano per migliorare la visibilità a lunga distanza, mentre in città resta concentrata nelle immediate vicinanze. Nelle curve segue la traiettoria delle ruote, illuminando meglio l’interno della curva e riducendo le zone d’ombra laterali.

Il sistema può anche attenuare i riflessi su cartelli, vetrine o altri elementi riflettenti, rendendo la guida notturna meno affaticante. Persino i semafori vengono riconosciuti, con il fascio che si adatta di conseguenza alla loro posizione. Tutto questo avviene in modo completamente automatico, senza che il conducente debba intervenire.

Advertisement

L’effetto visivo è marcato sia a luci accese che spente, con la firma fredda e tagliente tipica del marchio svedese. Per ora la XC70 è destinata solo alla Cina, e non è chiaro se e quando arriverà in Europa.