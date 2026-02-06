Mercedes brevetta un sistema di massaggio cervicale integrato nel poggiatesta

Mercedes è stata tra le prime case automobilistiche a introdurre sedili anteriori con un comfort superiore agli standard del settore. Dopo la diffusione dei sedili riscaldati, è arrivata la ventilazione attiva, pensata per migliorare il controllo della temperatura corporea nei climi caldi. Le micro-perforazioni della pelle permettono una migliore dissipazione del calore, con vantaggi non solo in termini di comfort ma anche di sicurezza, riducendo affaticamento e stress alla guida.

Advertisement

Mercedes brevetta poggiatesta massaggianti: in arrivo un altro costoso optional

Nel tempo, sedili riscaldati e ventilati si sono diffusi anche nei segmenti meno esclusivi, arrivando persino alle sedute posteriori. Il passo successivo è stata la funzione massaggio, tecnologia che Mercedes propone dalla fine degli anni Novanta e che oggi compare sempre più spesso, soprattutto sui veicoli elettrici di fascia alta.

Advertisement

Per mantenere il vantaggio tecnologico, la casa automobilistica tedesca sta lavorando a una soluzione più avanzata, difficile da replicare nel breve periodo sui segmenti inferiori. Si tratta di un sistema integrato nel poggiatesta, emerso di recente tramite una domanda di brevetto. Il progetto prevede una struttura regolabile su più posizioni, all’interno della quale sono integrati micro-attuatori meccanici che vibrano e si muovono per generare un massaggio localizzato nella zona cervicale.

Il sistema si adatta automaticamente alla corporatura del passeggero. Sensori dedicati rilevano altezza e posizione della testa, regolando intensità e area del massaggio tra collo e nuca. La funzione potrebbe integrarsi con il sistema ENERGIZING Plus, che coordina illuminazione ambientale, climatizzazione e audio per ottimizzare il benessere a bordo.

Sul piano tecnico la soluzione non presenta evidenti difficoltà per la produzione in serie e potrebbe debuttare su modelli di fascia alta come le future varianti Maybach della Classe S o della GLS. Il posizionamento economico sarà però inevitabilmente elevato: già oggi i sedili multicontour con funzione massaggio rappresentano un optional costoso (2.700 euro una tantum o 53 euro al mese sulla GLS), e tecnologie di questo livello resteranno inizialmente riservate ai modelli più esclusivi della gamma Mercedes.