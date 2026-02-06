Audi anticipa la nuova RS 5 con un’immagine teaser: sarà ibrida plug-in da oltre 500 CV

Audi ha sempre seguito una filosofia piuttosto costante per i suoi modelli RS, privilegiando equilibrio e coerenza tecnica rispetto alla corsa ai numeri. Lo dimostra la RS 4 Avant: la penultima generazione montava un V8 aspirato da 4,2 litri da 450 CV, una cifra rimasta identica anche quando l’ultima evoluzione ha adottato il più compatto V6 biturbo da 2,9 litri.

Oggi però lo scenario normativo è cambiato. Le emissioni sempre più stringenti impongono soluzioni diverse e Audi ha scelto di portare la tecnologia ibrida plug-in anche nella gamma ad alte prestazioni. La RS 5 Avant segnerà un passaggio chiave in questa direzione. Dopo lunghi test su strada e in pista, il modello è stato anticipato da un primo teaser.

Questa generazione RS rappresenterà il vertice tecnico sia della variante Avant che della berlina A5. Il sistema propulsivo dovrebbe confermare il V6 biturbo da 2,9 litri, affiancato da un motore elettrico sull’asse posteriore con oltre 200 CV. Il risultato porterà la potenza complessiva vicino ai 600 CV, gestita dalla trazione integrale quattro con ripartizione attiva della coppia su entrambi gli assi.

Durante i test dinamici i prototipi hanno mostrato velocità di percorrenza molto elevate anche su strade aperte, ma la nuova architettura introduce un problema inevitabile: l’aumento di peso. La versione Avant più prestazionale dovrebbe avvicinarsi alle due tonnellate e mezzo. Considerando che l’attuale S5 Avant pesa circa 1.965 kg, l’integrazione del motore elettrico e di una batteria da 20,7 kWh comporta un incremento significativo, stimabile in diverse centinaia di chili.

Per contenere l’impatto dinamico, Audi ha lavorato su assetto, elettronica e distribuzione delle masse, con l’obiettivo di preservare la risposta tipica della gamma RS anche nelle modalità più sportive. In cambio, il sistema ibrido offrirà un’autonomia in elettrico fino a circa 100 km, ampliando l’efficienza senza rinunciare alle prestazioni.

Sul piano stilistico la RS 5 manterrà un’impostazione aggressiva, con una novità importante al posteriore: gli scarichi ovali non saranno più alle estremità del paraurti ma al centro, una soluzione legata all’integrazione della batteria plug-in. Il debutto ufficiale è previsto per il 19 febbraio 2026, quando verranno svelati tutti i dettagli tecnici, le specifiche complete e il posizionamento di mercato.