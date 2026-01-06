Volvo EX30, la Casa svedese avvisa di non caricarla “troppo”

Volvo, il marchio che ha costruito la sua intera reputazione sulla sicurezza, sta vivendo un momento decisamente problematico. La casa svedese ha infatti individuato un potenziale problema di surriscaldamento nelle celle della batteria che sta colpendo i modelli EX30 Single Motor Extended Range e Twin Motor Performance prodotti tra il 2024 e il 2026.

Pare che, se caricate troppo la vostra fiammante auto elettrica, potreste ritrovarvi con un veicolo “abbrustolito”. Infatti, il difetto potrebbe causare un incendio nella batteria.

La questione riguarda specificamente le celle da 69 kWh fornite da un partner esterno, lasciando fortunatamente illesa la versione entry-level con batteria da 51 kWh e il resto della gamma elettrica della casa.

In attesa di un richiamo ufficiale, Volvo ha inviato una richiesta ai proprietari molto netta, per la propria incolumità e del veicolo. Non caricare oltre il 70%. Per ora, l’autonomia estesa che avete pagato profumatamente dovrà restare un concetto teorico per evitare rischi “significativi”.

I numeri, ad essere onesti, non sono allarmanti. Per il momento. Gli incidenti segnalati rappresentano appena lo 0,02% dei veicoli coinvolti (circa 34.000 auto in totale) e, per fortuna, non si registrano feriti. Tuttavia, la prudenza svedese non ammette deroghe. I proprietari di modelli come la Twin Motor Performance Ultra possono impostare il limite di carica direttamente dal touchscreen o tramite l’app Volvo Cars, un gesto che trasforma temporaneamente il veicolo in una versione a corto raggio per motivi di pubblica sicurezza.

L’azienda ha confermato che la riparazione definitiva arriverà “il prima possibile”, ma nel frattempo sta contattando tutti gli interessati per evitare che quel piccolo 0,02% diventi un problema più vistoso. Intanto, si vive il paradosso di possedere una Volvo da centinaia di cavalli da trattare con la delicatezza di un vaso di cristallo finché il fornitore di celle non avrà risolto il pasticcio.