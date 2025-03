Volvo, il chip da 250 miliardi di operazioni al secondo (non solo) sulla nuova ES90

L’innovazione tecnologica che caratterizza le automobili degli ultimi 10 anni ha dato vita a un fenomeno preoccupante. Stiamo parlando della rapida svalutazione nel mercato dell’usato. In particolare, le auto elettriche sono più vulnerabili a questo problema, che si aggrava con il passare del tempo. Volvo e Polestar hanno trovato una soluzione per contrastare l’obsolescenza accelerata dei veicoli elettrici, unendo le forze con Nvidia, il gigante dei chip, per implementare aggiornamenti sui modelli più recenti.

Volvo collabora con Nvidia dal 2016 e ora si unisce anche Polestar, con l’obiettivo di migliorare i loro modelli con l’introduzione delle tecnologie più avanzate. Il vantaggio risiede negli aggiornamenti hardware completamente gratuiti. Certamente un passo significativo verso una maggiore longevità dei veicoli, evitando che diventino obsoleti troppo rapidamente.

Il problema dell’obsolescenza tecnologica non è una novità. I produttori di dispositivi mobili lottano da tempo con questo fenomeno, ma gli automobilisti, che hanno investito somme considerevoli nelle loro auto, spesso si sentono traditi quando, a pochi mesi dall’acquisto, un modello successivo offre funzionalità superiori.

Le auto elettriche e ibride plug-in, come anticipato, sono le più criticate in questo senso, con molti conducenti che dichiarano di sentirsi “imbrogliati” dalla rapida evoluzione tecnologica. Volvo e Polestar sono già noti per fornire aggiornamenti software regolari e gratuiti, come molti altri marchi, ma ora stanno spingendo oltre i limiti, affrontando anche il lato hardware.

L’aggiornamento, che non sarà così semplice come un’installazione software, richiederà che i veicoli vengano portati presso un centro assistenza ufficiale. Volvo, ad esempio, sostituirà i processori della EX90 con il nuovo Nvidia Drive AGX Orin, che sarà presente anche nella nuova ES90, in uscita il 5 marzo.

Secondo Volvo, questa evoluzione fa parte del loro approccio tecnologico, basato sullo stack Superset, che permette di aggiornare l’hardware delle auto non appena nuove tecnologie diventano disponibili. “I clienti della EX90 riceveranno un upgrade gratuito per i loro veicoli”, ha dichiarato il marchio svedese. L’adozione di questa tecnologia ha già riscosso un grande consenso tra gli automobilisti, che apprezzano la possibilità di beneficiare delle ultime novità senza dover cambiare veicolo.