Volvo ES90, sfida ai giganti: la berlina elettrica punta su lusso e innovazione

Volvo è pronta a svelare la sua prima berlina completamente elettrica, la ES90, con un debutto ufficiale previsto per marzo 2025 a Stoccolma. Questo nuovo modello rappresenterà il naturale successore della S90, proponendosi come una raffinata alternativa all’ampia gamma di SUV premium della casa svedese.

Basata sulla piattaforma SPA2, la stessa utilizzata dal SUV EX90, la ES90 promette grandi prestazioni e tecnologia all’avanguardia. Le sue dimensioni imponenti, 4.99 m di lunghezza, 1.54 m di altezza e 1.94 m di larghezza, garantiranno un abitacolo spazioso e confortevole, progettato intorno al benessere dei passeggeri.

I primi teaser rivelano un design elegante e minimalista, con una griglia frontale chiusa, i caratteristici fari “Martello di Thor” e le immancabili luci posteriori verticali, firma stilistica di Volvo. La nuova ES90 sarà disponibile in due varianti di trazione, quella a motore singolo con trazione posteriore e quella a doppio motore con trazione integrale.

Entrambe le configurazioni saranno alimentate da una batteria da 111 kWh, che garantirà alla versione a motore singolo un’autonomia superiore ai 590 km con una sola carica. Un dato che le permetterà di eguagliare o superare le prestazioni della sorella SUV EX90.

Anders Bell, CTO di Volvo, ha dichiarato: “La Volvo ES90 è una delle vetture più avanzate dal punto di vista tecnologico e continuerà a migliorarsi nel tempo. Grazie al nostro innovativo stack tecnologico Superset, la sicurezza è sempre al primo posto”.

Al cuore della ES90 ci sarà un sofisticato supercomputer Nvidia Drive AGX Orin, capace di eseguire 508 trilioni di operazioni al secondo. Questa potenza di calcolo garantirà un’intelligenza artificiale avanzata per l’ottimizzazione dell’autonomia, un’elaborazione dati ultra-rapida per la gestione dei sensori, con un incremento di 8 volte della velocità computazionale rispetto ai modelli precedenti.

La berlina sarà inoltre progettata per evolversi continuamente grazie al sistema Superset di Volvo, che consentirà aggiornamenti over-the-air (OTA). Questo significa che l’ES90 potrà ricevere miglioramenti continui in termini di connettività, sistemi di sicurezza attiva e prestazioni di guida. Volvo ha inoltre annunciato l’integrazione di tecnologie avanzate di assistenza alla guida, basate sull’intelligenza artificiale, per prevenire incidenti e garantire la massima protezione per conducente e passeggeri.

Con la sua ES90, Volvo punta dritto al segmento delle berline elettriche premium, sfidando rivali del calibro di BMW i5 e Mercedes-Benz EQE. La produzione inizierà a fine 2025, con una prima distribuzione in mercati selezionati, seguita da un’espansione globale. Il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato.