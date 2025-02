Volvo, viene rafforzata la partnership europea con Lynk & Co

Dopo la decisione degli azionisti di Volvo di vendere l’intera partecipazione azionaria in Lynk & Co, la casa automobilistica svedese ha confermato il suo impegno nel mantenere una collaborazione solida con il brand cino-svedese in Europa. Nonostante il passaggio di proprietà, l’alleanza strategica tra le due aziende rimane comunque intatta e continua a svilupparsi con l’obiettivo di consolidare la presenza di Lynk & Co nel mercato europeo.

Questa sinergia, avviata a settembre 2023 e formalizzata alla fine del 2024 con la creazione di una joint venture, si basa su un modello di vendita al dettaglio innovativo. Grazie a questa partnership, i clienti possono acquistare i veicoli Lynk & Co attraverso una rete selezionata di rivenditori Volvo, con un’esperienza di acquisto fluida e affidabile.

L’accordo non si limita solo alla commercializzazione di auto nuove: comprende anche la vendita di usato garantito, la fornitura di ricambi originali e una gestione logistica efficiente, garantendo un servizio completo e integrato. Attualmente, la collaborazione è già attiva in Svezia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Spagna e Italia, con la possibilità di espandersi ulteriormente in nuovi mercati europei.

La cessione del 30% delle quote di Lynk & Co da parte di Volvo, per un valore complessivo di 5,4 miliardi di RMB, rappresenta una mossa strategica che non influisce negativamente sui legami commerciali tra le due aziende. Al contrario, questa operazione sottolinea la volontà di Volvo di concentrarsi sulle proprie priorità aziendali, pur continuando a supportare la crescita di Lynk & Co in Europa.

Arek Nowinski, numero Uno per i Mercati internazionali di Volvo Cars, ha ribadito l’importanza di questa alleanza: “Il nostro rapporto commerciale con Lynk & Co ha tutte le basi per garantire un successo duraturo. Mentre loro continueranno a gestire lo sviluppo dei prodotti e la strategia di vendita, noi metteremo a disposizione la nostra esperienza nel canale retail e l’efficienza operativa per aiutarli a espandersi nel mercato europeo. Volvo e Lynk & Co sono perfettamente allineate sulla strategia di questa collaborazione, con l’obiettivo comune di renderla sempre più solida e vincente”.