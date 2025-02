Volvo XC60 si rinnova: aggiornamenti per il 2026 in attesa della EX60 elettrica

Volvo ha svelato un restyling significativo del suo amato crossover compatto XC60, con l’obiettivo di mantenerlo competitivo sul mercato mentre si avvicina il debutto della nuova alternativa completamente elettrica, la EX60, previsto per il prossimo anno. Nonostante il lancio nel “lontano” 2018, la XC60 continuerà a essere disponibile accanto alla sua futura controparte elettrica, offrendo un’opzione ai clienti che preferiscono i motori tradizionali.

Nel corso degli anni, la XC60 ha ricevuto diversi aggiornamenti, incluso un leggero facelift per il modello 2022. Tuttavia, le novità in arrivo per il MY2026 portano miglioramenti più significativi, confermando l’attenzione di Volvo nel rinnovare il SUV mentre amplia la propria gamma di veicoli elettrificati.

Esteticamente, le modifiche sono raffinate ma mirate. La nuova griglia ridisegnata trae ispirazione dall’aggiornamento della XC90 MY2025.5, mentre nella parte posteriore spiccano luci posteriori oscurate e una gamma aggiornata di colori e cerchi in lega. L’abitacolo è stato migliorato con l’introduzione di un display da 11,2 pollici, ora sospeso sopra il cruscotto per garantire una maggiore visibilità e praticità.

Il nuovo sistema di infotainment sfrutta l’ultima piattaforma software Volvo basata su Android Automotive di Google, ed è alimentato da un potente chip Qualcomm. Secondo Volvo, il nuovo processore garantisce una reattività doppia rispetto alla versione precedente, mentre la maggiore densità di pixel (+21%) migliora la qualità dell’immagine.

Oltre agli aggiornamenti tecnologici, Volvo ha integrato nell’abitacolo nuovi materiali ecosostenibili, ribadendo il suo impegno verso una produzione più attenta all’ambiente. Per chi cerca il massimo del lusso, sono disponibili optional premium come il sistema audio Bowers & Wilkins, i finestrini laminati per l’isolamento acustico e un sistema di sospensioni pneumatiche, pensato per offrire un’esperienza di guida ancora più confortevole.

Volvo non ha annunciato modifiche ai propulsori della XC60. La gamma continuerà a includere il motore a benzina B5 da 247 CV e l’opzione più potente T8 ibrida plug-in da 445 CV, perfetta per chi desidera unire potenza e efficienza.

Il restyling della XC60 è solo uno dei cinque modelli che Volvo ha in programma di lanciare o aggiornare quest’anno. A febbraio, la casa svedese ha già presentato la EX30 Cross Country, un SUV compatto pensato per l’avventura. Nei prossimi mesi, saranno svelati anche la berlina S60 aggiornata, la nuova ES90 elettrica di medie dimensioni e un ibrido plug-in a lunga autonomia destinato al mercato cinese.