Volvo, nuovo capitolo avventuroso: debutto sul mercato per l’EX30 Cross Country

La Volvo EX30 ha conquistato moltissime persone in tutta Europa ma per chi vuole un pizzico di spirito avventuroso in più, c’è la Volvo EX30 Cross Country. Questo modello rappresenta l’ultima evoluzione della gamma Cross Country, un nome che affonda le sue radici nel lontano 1997 con il debutto della leggendaria Volvo V70 XC.

Presentata al pubblico già nel giugno 2023, la EX30 ha già dimostrato di essere una vettura elettrica compatta dalle prestazioni eccellenti. Ora, con la variante Cross Country, Volvo introduce una serie di aggiornamenti tecnici ed estetici per chi ama l’avventura senza rinunciare all’efficienza e alla tecnologia. Questo modello offre un’autonomia che può raggiungere i 427 km (per il ciclo WLTP) e, grazie alla ricarica rapida, è possibile passare dal 10 all’80% della batteria in 26 minuti.

Volvo non ha ancora rivelato ufficialmente la capacità della batteria specifica per questa versione. Per avere un termine di paragone, la EX30 standard venduta in alcuni mercati è equipaggiata con una batteria LFP (litio ferro fosfato) da 69 kWh, che garantisce un’autonomia fino a 476 km nella variante Ultra a motore singolo e 450 km nella versione Ultra Twin Performance a doppio motore.

Rispetto alla EX30 tradizionale, la Cross Country si distingue per un look più audace e orientato all’off-road. Le differenze estetiche includono un frontale e un portellone posteriore con finiture scure. Per accentuare la sua anima avventurosa, il modello è dotato di piastre di protezione anteriori e posteriori, estensioni dei passaruota per un aspetto più muscoloso e un’altezza da terra aumentata. Inoltre, è disponibile un set opzionale di pneumatici all-terrain da 18 pollici.

L’abitacolo della EX30 Cross Country è stato progettato per offrire il massimo della versatilità. Volvo ha rimosso gli altoparlanti dalle portiere, liberando così spazio per vani portaoggetti. Il sistema audio, invece, è stato integrato in una soundbar posizionata sul cruscotto, una soluzione innovativa che migliora sia il design che l’esperienza sonora. I passeggeri posteriori beneficiano di soluzioni intelligenti, come un vano portaoggetti estraibile da sotto il tunnel centrale, che è anche rimovibile e lavabile, perfetto per essere utilizzato come piccolo cestino per i rifiuti.

Volvo ha annunciato che in futuro saranno disponibili ulteriori accessori per la EX30 Cross Country, tra cui un cestino da tetto, pneumatici off-road da 18 pollici, paraspruzzi e altri equipaggiamenti pensati per esaltare il suo spirito avventuroso. I preordini per la EX30 Cross Country sono già aperti e le prime consegne ai clienti sono previste per la primavera.