Volkswagen, un flop che fa male: nuovo modello forse già ai saluti

Un sogno accarezzato a lungo per un’eterna incompiuta. Tra le fila della Volkswagen hanno cullato per tanto tempo la possibilità di un suv coupé. L’azienda tedesca vagliò diverse opzioni per tenere sotto controllo i costi, partendo da modelli già presenti sul mercato. Nella fattispecie, si valutò l’idea di ricorrere alla carrozzeria della Tiguan o, in alternativa, la Touareg. Entrambe basate sulla stessa piattaforma, erano le opzioni più accreditate. I propositi sono stati declinati nella ID.5, proposta elettrica reduce da un cattivo periodo. La Tiguan Coupé fu un’idea andata molto vicina all’essere messa in pratica. Addirittura, lo staff, realizzò degli schizzi. Al confronto, la ID.5 ha ottenuto un look più sportiva ed elegante. Che faticano tuttora a convincere la potenziale clientela, nonostante l’ottima reputazione del marchio.

Volkswagen: anche la Casa ha smesso di credere in questo modello

Persino nel Vecchio Continente stenta a prendere quota. Presentato nell’autunno del 2021, il veicolo è stato messo in vendita all’inizio del 2022 con appena 13.115 unità immatricolate. Numeri migliori rispetto all’Enyaq iV Coupé, ma peggiori dell’Audi Q4 Sportback e-tron. Il Costruttore di Ingolstadt ha totalizzato 15.100 consegne dal lancio, ritenute sufficienti dai piani alti. Addirittura, parlano di un autentico successo, mentre non si può dire altrettanto a proposito della VW ID.5. Gli addetti al marketing stanno cercando di capire perché la ID.4 stenta a funzionare, incapace di prendere piede. E forse la situazione rischia di precipitare del tutto, teme il management, in vista dell’approdo della nuova Peugeot e-3008.

La concorrenza del Leone non fa dormire sonni tranquilli, alla luce peraltro dell’autonomia davvero notevole, pari a 700 km con una singola carica. Non dimentichiamo poi i marchi asiatici, una forza della natura. La fiducia riposta nella Volkswagen ID.5 è pressoché scomparsa in toto. E toccherà attendere fino alla fine del 2024 prima di vedere il rilascio di un restyling, dal design rinnovato e dalle grosse novità, specie in termini di motori, più efficienti, e di autonomia.

Nel frattempo, toccherà attendere con il cuore in gola. Andato male il primo tentativo, gli aggiornamenti saranno sufficienti a far ricredere il pubblico? Se lo augurano a Wolfsburg poiché nell’esemplare hanno riposto delle speranze fin qui mai coronate. Mentre ci avvicineremo alla data di presentazione emergeranno, da consuetudine, pure ulteriori dettagli a proposito della vettura. Nel frattempo, aspettiamo pazienti, sapendo che la prima a smaniare dalla voglia di rivelare il proprio lavoro è VW stessa.