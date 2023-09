Volkswagen Golf 2024, eccola finalmente! Cala la maschera

In quella che sembra una foto scattata durante un’anteprima, esce la prima immagine della Volkswagen Golf 2024. Il modello campione di vendita dovrebbe ricevere un aggiornamento nel corso dei prossimi mesi, come dicevano già fonti vicine a Wolfsburg. Il contributo pubblicato in rete permette di spazzare i pochi dubbi rimasti. Perché anche se la foto è uscita su Instagram da un account non ufficiale, @Cochespias1, gli indizi lasciano supporre nell’autenticità dello scatto. Solo qualche giorno fa lo stesso profilo aveva condiviso una ricostruzione della Passat, un altro die modelli tanto attesi al rinnovamento. Entrambe hanno saputo ritagliarsi parecchie gioie sul mercato, a suon di immatricolazioni.

Volkswagen Golf 2024: il restyling in incredibili foto “rubate”

La capacità di combinare un prodotto solido e affidabile a un prezzo competitivo è valso il mantenimento di un posto di primo piano in Europa e nel mondo. Una rispolverata alle caratteristiche permetterà di mantenere la vettura al passo coi tempi, in linea con l’evolversi dell’industria, mai così in movimento. I due esemplari sembrano uniti da un fil rouge, sicché la Volkswagen Golf 2024 prenderebbe spunto dall’ultima Passat in stile station wagon. La voce prevalente vuole che il risultato finale verrà svelato nei prossimi mesi, prima di approdare nei punti vendita al cambio di calendario. In merito ai tratti distintivi sul fronte degli esterni vi sarà un’evoluzione della “Mk8” oggi in vendita.

Così facendo, si manterrebbero i punti di forza attuali e, in un sol colpo, si conserverebbe l’appeal del veicolo. Il successore arriverà, del resto, nelle concessionarie entro il 2028 e vedrà una rivoluzione in termini meccanici. I motori endotermici andranno in pensione, sostituiti a pieno dai powertrain elettrici. Una mossa che risponde alle direttive fornite dalla Commissione Europea, la quale ha sancito il bando degli ICE per il 2035. Con due anni d’anticipo VW avrà esclusivamente un portafoglio a batteria nel Vecchio Continente.

Il materiale “segreto” portato all’attenzione del web ritrae un paraurti anteriore sportivo, con una fascia dalle sembianze meno “cattive”. I ritocchi apportati nel look includono fari maggiorati e una grafica rivisitata sia con i fanali posteriori a LED sia con i paraurti. Se parliamo, invece, dell’abitacolo, lo schermo da 10 pollici oggi adottato lascerà spazio a un touchscreen indipendente da 12,9 pollici. L’interfaccia utente riceverà delle migliorie affinché sia facile come non mai muoversi tra le varie voci dell’impianto. Per concludere, i propulsori aumenteranno da 1.4 a 1.5 litri, forti di ritocchi al sistema a combustione interna.