Volkswagen vuole sviluppare nuove auto più velocemente

Negli ultimi anni l’industria automobilistica non ha avuto molta fretta quando si è trattato di lanciare sul mercato auto nuove. Ma la mobilità elettrica e i nuovi concorrenti come Tesla e le case automobilistiche cinesi hanno completamente cambiato il mercato. Lo sa bene Volkswagen che infatti ha preso una decisione molto importante per quanto concerne il suo futuro.

Volkswagen porterà i processi di sviluppo delle sue auto da 54 a 36 mesi

Lo ha confermato il membro del consiglio di amministrazione di Volkswagen responsabile dello “sviluppo tecnico”, Kai Grünitz, all’IAA di Monaco. La concorrenza con Tesla e le case cines è sempre più forte. L’obiettivo è quindi un tempo di sviluppo di 36 mesi invece degli attuali 54 mesi. L’imminente ID.2 sarà il primo dei futuri modelli della casa tedesca a beneficiare di tempi di sviluppo così veloci.

L’obiettivo ora è che la versione di serie di questa auto arrivi ai clienti entro la fine del 2025 e ciò significa anche che bisogna scendere a compromessi e correre dei rischi. Ad esempio, si farà maggiore ricorso alla simulazione sul PC e alcuni cicli di test saranno ridotti. Finora un’auto come questa è stata testata per 2-3 inverni, d’ora in poi invece solo per un inverno. Ma questi rischi sono necessari se si vuole tenere il passo con la concorrenza, che non perfeziona più le proprie auto prima del lancio sul mercato per poi ottimizzarle successivamente. Anche Tesla è un ottimo esempio di ciò. Non a caso le prime unità di Tesla Model 3 costruite negli Stati Uniti furono un disastro rispetto ad oggi.

Per fare ciò Volkswagen dovrà quindi modificare i propri processi rendendoli più veloci e snelli. Inoltre quando si svilupperà una nuova generazione di una sua auto non si partirà più da zero come si fa attualmente ma per l’80 per cento si sfrutterà la precedente generazione. Dunque i cambiamenti tra una generazione e l’altra di un modello saranno nell’ordine del 20 per cento. Vedremo dunque in proposito quali altre novità saranno comunicate dalla casa automobilistica di Wolfsburg nei prossimi mesi.