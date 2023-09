Volkswagen Golf 9 si farà ma piacerà a pochi

La Volkswagen Golf 9 ovvero la nona evoluzione della popolarissima segmento C si farà: la casa tedesca sarebbe già al lavoro sul progetto che, in ogni caso, debutterà soltanto tra qualche anno. Si tratterà di una vera e propria rivoluzione che, inevitabilmente, potrebbe scontentare alcuni molti appassionati.

Il futuro della Golf, infatti, sarà a zero emissioni e Volkswagen non attenderà il 2035 e lo stop alle vendite di auto benzina e diesel. La Volkswagen Golf 9 potrebbe essere realizzata solo in versione elettrica andando, di fatto, a rimpiazzare l’attuale ID.3.

Volkswagen Golf 9: il futuro è solo elettrico

Secondo quanto rivela Autocar, la nuova Volkswagen Golf 9 sarà sviluppata a partire dalla piattaforma SSP, sviluppata inizialmente per modelli premium a marchio Porsche e Audi ma destinata a essere utilizzata anche dal marchio Volkswagen, proprio per un modello iconico come la Golf.

La vettura utilizzerà un’architettura a 800 V e potrà contare su batterie di nuova generazione, per massimizzare l’efficienza e, quindi, l’autonomia di funzionamento oltre che la velocità di ricarica. In arrivo ci saranno anche versioni sportive con il marchio GTI destinato a trasformarsi in un brand solo elettrico.

Il progetto della Volkswagen Golf 9 non è imminente: l’attuale Golf sarà sfruttata ancora per molto tempo dalla casa tedesca. Il debutto della nuova generazione elettrica potrebbe arrivare, infatti, soltanto nel 2028, quando il mercato delle quattro ruote sarà molto diverso da quello attuale e l’elettrico dovrebbe essere una tecnologia oramai matura.

La nuova Golf rimpiazzerà la Volkswagen ID.3, progetto che non ha mai convinto del tutto e che rappresenta il primo passo falso di Volkswagen nel programma di transizione verso l’elettrico. Il debutto della nuova hatchback è ancora lontano e, quindi, è ancora presto per entrare nei dettagli di quelle che saranno le specifiche del modello.

