Volkswagen ID.7 arriva in Italia: prezzo elevato ma tanta autonomia

Volkswagen ha aggiornato il suo listino per il mercato italiano con l’introduzione della Volkswagen ID.7. La berlina elettrica della casa tedesca sarà ordinabile in Italia, per il momento, solo nella versione Pro che verrà commercializzata con un prezzo decisamente poco accessibile, considerando le caratteristiche del modello. Vediamo, quindi, caratteristiche e prezzo della nuova Volkswagen ID.7.

Volkswagen ID.7: motori, autonomia e prezzo

La nuova Volkswagen ID.7 arriva sul mercato italiano nella sola variante Pro, almeno per il momento. Questa versione è dotata di una configurazione con un singolo motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di 286 CV e una coppia motrice di 550 Nm.

La berlina elettrica, in questa configurazione, integra una batteria con capacità da 77 kWh. Secondo i dati forniti dall’azienda, l’autonomia nel ciclo WLTP è di circa 620 chilometri. Volkswagen ha in cantiere anche una versione Pro S, con batteria da 86 kWh, che dovrebbe arrivare in Italia in un secondo momento, proponendo un‘autonomia superiore ai 700 chilometri.

In futuro, inoltre, la Volkswagen ID.7 dovrebbe essere commercializzata anche in una variante base, più economica e con autonomia inferiore. Maggiori dettagli in tal senso potrebbero arrivare soltanto in un secondo momento.

Per quanto riguarda il prezzo, invece, la nuova berlina di casa Volkswagen sarà ordinabile in Italia con un prezzo di 64.850 euro. Si tratta di una spesa significativa, anche considerando l’agguerrita concorrenza con cui la ID.7 dovrà fare i conti. Il prezzo, inoltre, potrebbe salire in modo significativo considerando i tanti optional con cui è possibile arricchire la vettura.

Di serie, la ID.7 sarà ordinabile con la colorazione Moonstone Grey pastello con tetto nero a contrasto ma in listino ci sono anche diversi altri colori come le tinte Glacier White metallizzato, Scale Silver metallizzato, Grenadill Black metallizzato e Aquamarine Blue metallizzato.

