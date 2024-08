Volkswagen, cosa sappiamo del progetto di una nuova subcompatta economica

Non si va solo a caccia di SUV per inseguire il pubblico. Volkswagen, infatti, starebbe preparando il lancio di un nuovo modello elettrico “subcompatto” e conveniente. Potrebbe essere anche chiamato ID.1, si tratterebbe del successore ideale della e-Up!, la piccola auto recentemente eliminata dalla gamma dopo 12 anni di servizio tra motore tradizionale ed elettrico.

Le prime informazioni e dichiarazioni ufficiali di Volkswagen hanno permesso di creare dei render per visualizzare come potrebbe apparire la ID.1. Si sa per certo che sarà una hatchback subcompatta, un segmento con poche varianti. Kai Grunitz, direttore tecnico dello sviluppo del nuovo modello, ha confermato che la nuova Volkswagen riprenderà alcuni elementi di design e caratteristiche estetiche della Up!.

La ID.1 “manterrà la funzionalità tipica di una Volkswagen”, ha dichiarato Grunitz. Il veicolo elettrico piccolo ed economico, che potrebbe costare anche meno di 20mila euro, potrebbe arrivare sul mercato entro la seconda metà del decennio, sicuramente entro il 2030, come affermato dal CEO del gruppo Volkswagen, Oliver Blume, durante una recente conferenza.

Si prevede che la ID.1 si servirà di una nuova piattaforma Volkswagen, differente dalla MEB utilizzata per la più grande ID.2. I costi di produzione bassi potranno restare tali se la nuova architettura non includerà sistemi avanzati di assistenza alla guida. Anche gli interni saranno più focalizzati sulla funzionalità piuttosto che sulla tecnologia d’avanguardia, ma è tutto da vedere nei prossimi anni su cosa potrà costare meno. Invece di un sistema di infotainment tradizionale, è possibile che ci sia un supporto per collegare lo smartphone, come già avviene nella Up!.

Per quanto riguarda il propulsore, è ancora presto per ipotizzare una soluzione. Potrebbe esserci un piccolo pacco batterie da circa 40 kWh, per un’autonomia di circa 250-280 chilometri. Volkswagen non si aspetta grandi profitti dalla ID.1, ma si punta più alla fedeltà del clienti giovani nel tempo. La produzione della ID.1, al momento, non è stata ancora confermata, ma ci sono buone probabilità che il modello diventi realtà. Ci si aspetta qualche novità a riguardo intorno al 2027, proprio per il lancio di una serie di modelli compatti del Gruppo Volkswagen, che includerà versioni simili in Skoda, Cupra e Seat.