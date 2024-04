Mazda MX-5 Miata 2024, ora sì che è una grande auto

Tanti, anche se la maggior parte non immediatamente visibili, gli aggiornamenti che sono stati condotti sulla nuova Mazda MX-5 Miata. Aggiornamenti che riguardano il telaio, la sicurezza e la dotazione tecnologica che elevano ulteriormente il piacere di guida e la reattività di una delle roadster più amate al mondo.

Come migliorare una roadster iconica

Rispetto all’ultima versione il modello del 2024 punta più alla sostanza tanto che questo restyling finale non prevede, a parte i nuovi fari e i nuovi fanali posteriori, alcun cambiamento del design. Mazda si è invece concentrata su un nuovo differenziale a slittamento limitato con velocità di bloccaggio e sbloccaggio migliorati. Nel nuovo modello è stato riprogettato e ricalibrato anche il sistema del servosterzo elettronico.

Gli interventi sulla versione del 2024 prevedono un miglioramento dell’agilità, della tenuta di strada e della stabilità in curva (anche a velocità elevate) grazie anche al contributo del Kinematic Posture Control (KPC) che migliora il controllo e la stabilità dell’auto anche nelle curve più strette. Ora la Mazda MX-5 Miata 2024 risulta bilanciata, agile e leggera per una roadster che assicura dinamiche di guida uniche tanto che l’auto sembra essere un’estensione del corpo del conducente.

Tra le novità da segnalare la modalità con dispositivo di controllo della stabilità (DSC) che rende il meglio durante le sessioni in pista. La sportività della Mazda MX-5 Miata 2024 è data anche dai motori Skyactiv-G disponibili in due versioni a benzina a iniezione diretta: Skyactiv-G da 1.5 litri e 132 CV di potenza e motore Skyactiv-G da 2.0 litri e 184 cavalli di potenza. Entrambe le motorizzazioni assicurano prestazioni notevoli e un’attenzione ai consumi di carburante. La versione Skyactiv-G da 1.5 litri assicura un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8.3 secondi e una velocità massima di 204 km/h.

Notevoli anche i sistemi di assistenza alla guida (di serie su tutte le versioni) come il Lane-keep Assist System (LAS) e il Lane Departure Warning System (LDWS) che contribuiscono a mantenere la vettura all’interno della corsia. Nella Mazda MX-5 Miata 2024 troviamo anche l’assistenza di velocità intelligente, un nuovo comando dell’acceleratore (che assicura una migliore prontezza di risposta) e fari a LED con regolazione automatica di portata.