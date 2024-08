Volkswagen ID.3 GTX, arriva anche la versione Performance ad alte prestazioni

La ID.3 GTX è la prima auto elettrica Volkswagen dall’anima sportiva e ora è finalmente disponibile presso le concessionarie con un prezzo di partenza di 52.295€. È stata presentata anche la versione Performance che aumenta la potenza rendendola più scattante di una Golf GTI. Conosciamo meglio la Volkswagen ID.3 GTX Performance.

Tutte le novità della Volkswagen ID.3 GTX Performance

Dal punto di vista estetico la Volkswagen ID.3 GTX Performance condivide le caratteristiche della Volkswagen ID.3 GTX: paraurti anteriore con presa d’aria nera con design a diamante, paraurti posteriore specifico e cerchi in lega Skagen GTX da 20”.

A differenza della versione “base” che eroga 285 cavalli (210 kW) di potenza la Volkswagen ID.3 GTX Performance arriva a 326 CV (240 kW) rendendola come la compatta sportiva con il motore elettrico più potente dell’intera gamma Volkswagen. Così come la versione di partenza anche la Volkswagen ID.3 GTX Performance sprigiona la sua potenza sulla trazione dell’asse posteriore. Inoltre introduce una batteria da 79 kWh collocata precisamente al centro del veicolo; una soluzione di design che assicura alla Volkswagen ID.3 GTX Performance un baricentro basso e una distribuzione del carico sugli assi ideale per una dinamica di guida e una maneggevolezza ancora più divertente.

Secondo Kai Grünitz, responsabile dello sviluppo Volkswagen, la ID.3 GTX Performance è la controparte elettrica della Golf GTI Clubsport condividendo con l’auto a motore a benzina turbocompresso la stessa affascinante leggerezza.

La Volkswagen ID.3 GTX Performance è il primo modello a presentare una versione migliorata del sistema di guida Volkswagen Performance. Il motore elettrico produce una coppia massima di 545 Nm superando la potenza di guida dei motori V6 Volkswagen. Con la Volkswagen ID.3 GTX Performance si ha una velocità massima fino a 200 km/h (e, novità per la categoria, non limitata elettronicamente) con un’accelerazione da 0 a 100 km/h di 5,7 secondi.

La batteria, come detto, è da 79 kWh e assorbe 185 kW di potenza e prevede un’innovativa gestione della carica. Può infatti essere ricaricata fino all’80% in circa 26 minuti con un’autonomia complessiva (ciclo WLTP) di ben 601 km. Il telaio della Volkswagen ID.3 GTX Performance prevede stabilizzatori più robusti ed è tarato su prestazioni elevate. Il layout di base prevede un assale anteriore MacPherson e un assale posteriore a cinque bracci con un particolare sistema di guida. Migliorato anche il Vehicle Dynamics Manager che, utilizzando più segnali dei sensori rispetto alla versione precedente, è in grado di rilevare al meglio il movimento delle ruote e della carrozzeria così da assicurare un controllo ottimale degli ammortizzatori tramite un apposito algoritmo. Il risultato è una tenuta perfetta e una maneggevolezza più precisa, non solo durante la guida sportiva.

Negli interni la Volkswagen ID.3 GTX Performance prevede un sistema di infotainment con display da 12,9” di ultima generazione che integra l’assistente vocale IDA con ChatGPT. Sono disponibili anche, come optional, l’head-up display con la realtà aumentata e l’impianto audio premium Harman Kardon.