Volkswagen conferma il ritorno della ID. Buzz sul mercato statunitense con il model year 2027 e annuncia lo stop temporaneo della ID.4, in attesa di una nuova generazione del SUV elettrico che potrebbe portare con sé anche un cambio di nome.

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Il van elettrico, che non si è rinnovato per il model year 2026 per consentire lo smaltimento delle scorte e la preparazione del nuovo aggiornamento, tornerà nelle concessionarie a partire da agosto con una gamma articolata su quattro allestimenti, Pro S RWD, Pro S 4Motion, Tourer 4Motion e Pro S Plus 4Motion.

Volkswagen aggiorna la ID. Buzz: tante novità per il van elettrico

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La novità principale è rappresentata dalla versione Tourer, pensata per un utilizzo anche outdoor e ispirata al pacchetto europeo “Good Night Package”, che include materasso pieghevole, oscuranti per i finestrini, pannelli di ventilazione per i vetri anteriori, tavolo e sedie per l’uso esterno. Debutta inoltre la modalità Overnight Mode, che regola automaticamente luci e climatizzazione per garantire maggiore comfort durante le soste notturne a bordo.

La Volkswagen ID. Buzz 2027 adotta il nuovo software infotainment ID.S 6 e l’adattatore NACS per l’accesso alla rete Tesla Supercharger in Nord America, oltre alla guida one-pedal, una delle funzioni più richieste sulle elettriche. Volkswagen introduce anche un pacchetto unico di servizi digitali premium che comprende navigazione avanzata, comandi vocali con ChatGPT, radio premium e hotspot Wi-Fi, insieme a nuove funzioni come myQ Connected Garage per il controllo del garage dallo schermo dell’auto, AirConsole per trasformare il display in una piattaforma di gioco e What3Words per la navigazione tramite indirizzi a tre parole.

Vengono aggiornati anche i sistemi di assistenza alla guida, con il TravelAssist che guadagna il cambio corsia assistito e un cruise control adattivo predittivo più evoluto, mentre l’Emergency Assist può ora spostare il veicolo verso la corsia di emergenza o fermarlo se non rileva interazioni da parte del conducente.

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Per quanto riguarda la ID.4, il marchio aveva già annunciato che il SUV elettrico non avrà un model year 2027 negli Stati Uniti e Volkswagen continuerà a vendere gli esemplari MY26 ancora disponibili, ritenuti sufficienti a coprire anche parte del 2027. La pausa serve a preparare il lancio di una nuova generazione con un design più vicino a quello di un SUV tradizionale e proporzioni che ricordano la Tiguan, tanto che il modello potrebbe abbandonare la denominazione numerica ID.4 in favore del nome ID. Tiguan, in linea con la progressiva uscita di scena dei nomi composti da ID. seguiti da un numero.

Anche l’abitacolo dovrebbe cambiare, seguendo il nuovo linguaggio già anticipato dalle future ID. Polo e ID. Cross, con un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, uno schermo centrale da 13 pollici e un maggior numero di comandi fisici sotto il display e sul volante. La base tecnica dovrebbe essere la piattaforma MEB+ aggiornata, progettata per migliorare autonomia e velocità di ricarica rispetto all’attuale ID.4.