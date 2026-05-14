Nuovo Toyota Corolla, la prossima generazione sarà anche elettrica e ispirata alla Prius

La Toyota Corolla Concept presentata al Japan Mobility Show 2025 ha mostrato un’anteprima della direzione che il costruttore giapponese intende imprimere alla prossima generazione di uno dei suoi modelli più venduti al mondo. Il prototipo ha messo in evidenza un linguaggio stilistico profondamente rinnovato, con linee e proporzioni che avvicinano il futuro modello all’estetica introdotta dalla nuova Prius, segnando una discontinuità evidente rispetto all’attuale generazione E210, presentata al Salone di Ginevra nel 2018 e aggiornata con un restyling nel 2022.

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Nuova Toyota Corolla, debutto atteso nel 2026 con variante elettrica e design ispirato alla Prius

La novità di maggiore rilievo sul piano tecnico riguarda la strategia motoristica. La tredicesima generazione della Corolla dovrebbe adottare un approccio multienergia inedito per il modello, affiancando alle versioni full hybrid e plug-in hybrid una variante completamente elettrica che rappresenterebbe una prima assoluta nella storia della compatta giapponese.

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Le declinazioni ibride potrebbero basarsi su un nuovo propulsore a benzina da 1,5 litri progettato per migliorare l’equilibrio tra consumi e prestazioni, mentre l’introduzione di una Corolla a batteria consentirebbe a Toyota di presidiare con maggiore efficacia quei mercati dove la normativa sulle emissioni si sta orientando in modo sempre più deciso verso la mobilità a zero emissioni locali.

Secondo le informazioni provenienti dal Giappone, il progetto sarebbe già entrato in una fase avanzata di sviluppo. Alcuni prototipi sarebbero stati avvistati durante sessioni di test al Fuji Speedway, un segnale che lascia intendere come il lavoro sulla dinamica di guida e sui sistemi di assistenza e connettività di nuova generazione sia già in corso da tempo.

Toyota dovrebbe inoltre confermare la gamma articolata su tre varianti di carrozzeria, con hatchback a cinque porte, Touring Sports a vocazione familiare e berlina tradizionale, anche se la disponibilità potrebbe variare a seconda dei mercati di destinazione.

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Il debutto della nuova generazione potrebbe coincidere con il sessantesimo anniversario del modello, che cade nel 2026, mentre per l’arrivo nelle concessionarie europee le tempistiche indicherebbero la prima metà del 2027 come finestra più probabile.