Volkswagen, l’elettrico non vende e la ID.4 esce di scena

Volkswagen fermerà la produzione della ID.4 nello stabilimento di Chattanooga a partire da metà aprile 2026, spostando la capacità del sito verso i modelli termici Atlas e Atlas Cross Sport che oggi garantiscono volumi e margini più stabili sul mercato americano. La decisione segna un ridimensionamento della presenza elettrica del marchio negli Stati Uniti, in un momento in cui il gruppo tedesco sta ancora gestendo le conseguenze di un 2025 particolarmente difficile.

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Volkswagen ritira la ID.4 elettrica dagli Stati Uniti per produrre modelli termici

I risultati dello scorso anno aiutano a inquadrare la scelta. I profitti del gruppo sono crollati del 53 per cento, mentre le vendite negli Stati Uniti sono scese del 13 per cento, un andamento che ha reso sempre più urgente concentrare le risorse sui modelli con una domanda più solida. Lo stabilimento di Chattanooga, che già nel 2023 aveva superato le 175.000 unità assemblate all’anno, potrà ora sfruttare meglio la propria capacità produttiva grazie al rafforzamento di Atlas e Atlas Cross Sport, che insieme hanno già superato le 100.000 unità vendute.

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Volkswagen ha motivato la scelta facendo riferimento alle pressioni che il mercato elettrico continua a esercitare sull’intero settore, tra rallentamento della domanda, tensioni commerciali e dazi elevati, un contesto in cui il gruppo ritiene necessario dare priorità ai veicoli con volumi più alti e maggiore richiesta da parte del pubblico. La ID.4 del model year 2026 resterà comunque disponibile negli Stati Uniti grazie alle scorte già distribuite alla rete, e il SUV elettrico dovrebbe rimanere acquistabile almeno fino al 2027. La produzione europea del modello, invece, proseguirà regolarmente.

La decisione su Chattanooga non equivale a un abbandono dell’elettrico da parte di Volkswagen, ma ridefinisce le priorità americane del gruppo in una fase in cui il mercato statunitense si sta dimostrando più resistente del previsto alla transizione verso i veicoli a batteria. Per il marchio tedesco la strada scelta è quella di proteggere i margini nel breve periodo, rinviando le ambizioni elettriche su quel mercato a quando la domanda offrirà condizioni più favorevoli.