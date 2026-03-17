Volkswagen ID. Cross: svelate le prime immagini della nuova elettrica

Volkswagen ha scelto Amsterdam per mostrare pubblicamente la ID. Cross in una veste ormai molto vicina a quella definitiva, diffondendo in quell’occasione anche nuove informazioni su un modello che era già stato avvistato più volte durante i collaudi su strada. Il debutto commerciale in Europa è previsto per l’autunno del 2026, con un prezzo di partenza stimato attorno ai 28.000 euro e l’avvio della produzione atteso nei prossimi mesi.

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Nuova Volkswagen ID. Cross: fino a 211 cavalli e ricarica rapida a 105 kW

Sul piano tecnico, la Volkswagen ID. Cross sarà disponibile con due tagli di batteria, una da 37 kWh per le versioni d’ingresso e una da 52 kWh netti per gli allestimenti superiori, con potenze che spaziano dagli 85 kW della configurazione base, equivalenti a circa 116 cavalli, ai 99 kW della variante intermedia, fino ai 155 kW del modello di punta, pari a circa 211 cavalli. La ricarica rapida in corrente continua arriverà fino a 90 kW con la batteria più piccola e fino a 105 kW con quella di maggiore capacità. Volkswagen ha inoltre anticipato la presenza di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, senza tuttavia fornire dettagli più precisi sulle singole funzionalità.

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L’aspetto esterno inaugura il linguaggio stilistico che la casa automobilistica tedesca ha battezzato come Pure Positive, fondato su proporzioni equilibrate, superfici pulite e un aspetto che il costruttore descrive come ispirato a una qualità superiore rispetto al segmento di appartenenza. L’impostazione punta a trasmettere un’immagine sobria ma sicura di sé, mentre all’interno l’abitacolo è stato progettato per offrire una sensazione di calma e ordine, con materiali e finiture che secondo Volkswagen guardano a categorie più alte. La configurazione a cinque posti, unita a un lavoro di ottimizzazione del packaging, dovrebbe garantire uno spazio generoso anche ai passeggeri posteriori.

Considerando che la futura ID. Polo dovrebbe prevedere anche una declinazione GTI da 223 cavalli, non sarebbe sorprendente se un trattamento analogo venisse riservato anche alla ID. Cross, sebbene Volkswagen non abbia per ora confermato l’esistenza di una variante sportiva né fornito indicazioni in tal senso.