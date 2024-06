Volkswagen, accordo di 5 miliardi con Rivian per le auto elettriche

Volkswagen ha annunciato un grosso investimento in Rivian, azienda statunitense che si occupa di auto elettriche. Il Gruppo tedesco ha annunciato che, in totale, saranno investiti 5 miliardi di dollari fino al 2026. L’accordo prevede anche una joint venture, che avrà come obiettivo quello di sviluppare tecnologie per auto elettriche.

Volkswagen investe in Rivian: 5 miliardi di dollari fino al 2026

Nel corso del 2024, Volkswagen investirà 1 miliardo di dollari nella casa automobilistica americana, sotto forma di prestito obbligazionario che potrà essere convertito in azioni di Rivian. Nel 2025 e 2026, il Gruppo tedesco investirà un totale di 2 miliardi di dollari in azioni ordinarie. Volkswagen investirà successivamente 1 miliardo di dollari nella joint venture e concederà alla nuova società un prestito di 1 miliardo, per un totale di 5 miliardi di dollari per l’accordo.

La joint venture, che si occuperà di sviluppare software-defined vehicle (SVD), partirà dall’architettura e software di Rivian per accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, con l’obiettivo di ridurre i costi. Entrambe le aziende lanceranno quindi veicoli con la tecnologia realizzata dalla joint venture dopo il 2025. In attesa, Rivian concederà a Volkswagen l’utilizzo della propria architettura e piattaforma software su nuovi veicoli.

Oliver Blume, amministratore delegato del gruppo Volkswagen, ha dichiarato: “I nostri clienti beneficiano della partnership mirata con Rivian per creare un’architettura tecnologica all’avanguardia. Attraverso la nostra collaborazione, porteremo le migliori soluzioni sui nostri veicoli più velocemente e a costi inferiori. Agiamo anche nel migliore interesse dei nostri marchi forti, che ispireranno con i loro prodotti iconici. La partnership si adatta perfettamente alla nostra strategia software esistente, ai nostri prodotti e alle nostre partnership. Stiamo rafforzando il nostro profilo tecnologico e la nostra competitività”.

RJ Scaringe, fondatore e amministratore delegato di Rivian, ha commentato: “Siamo molto entusiasti di collaborare con il Gruppo Volkswagen. Fin dagli albori di Rivian, ci siamo concentrati sullo sviluppo di tecnologie altamente differenziate ed è entusiasmante che una delle aziende automobilistiche più grandi e rispettate al mondo lo abbia riconosciuto. Non solo si prevede che questa partnership porterà il nostro software e l’architettura zonale associata ad un mercato ancora più ampio attraverso la portata globale del Gruppo Volkswagen, ma si prevede che questa partnership contribuirà anche a garantire il nostro fabbisogno di capitale per una crescita sostanziale. Rivian è stata creata per aiutare il mondo ad abbandonare i combustibili fossili attraverso prodotti e servizi convincenti, e questa partnership è perfettamente in linea con tale missione”.